Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHK'ye yönelik soruşturmanın ardından TFF'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Federasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Riva'daki VAR odasında inceleme yaptığını doğruladı. TFF, Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği ve polis ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulunun bazı üyelerinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili kapsamlı bir açıklama yayımladı.
TFF, soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yaptığını açıkladı.
EMNİYET VAR ODASINDA İNCELEME YAPTI
Federasyon, incelemenin dün öğle saatlerinde gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Merkez Hakem Kurulumuzun bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir."
TFF, işlemlerin federasyonun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildiğini de bildirdi.
"DİJİTAL MATERYALLER SİLİNDİ" İDDİASINA YALANLAMA
Federasyon, incelemenin ardından ortaya atılan "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği ve emniyet teknik personelinin bunları geri getirdiği" yönündeki iddialara da yanıt verdi.
TFF açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerinde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
Devam eden soruşturma kapsamında adli ve kolluk makamlarıyla gerekli iş birliğinin sağlandığını belirten TFF, federasyon ve ilgili birimleri hakkında gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve mecralara karşı hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.
Federasyon, "Tüm hukuki haklarımızın kullanılacağını, ilgili kişi ve mecralar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.
TFF ayrıca devam eden adli süreçle ilgili yetkili makamların resmi açıklamaları dışında kaynağı ve doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında dün Türk futbolunu sarsan bir operasyon gerçekleştirildi. Hakem klasmanları, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve ofislerinde aramalar yapılırken dosyada müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtlarının da incelendiği belirtildi. Soruşturma bugün TFF'nin Riva'daki tesislerine kadar uzandı. TFF, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR odasında inceleme yaptığını doğruladı; federasyon ayrıca Hakem İşleri Departmanı'ndaki dijital materyallerin silindiği ve polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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