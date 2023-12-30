Son Dakika Hamas Haberleri

- 17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
Hamas'ın yöneticisi Salih- el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Hamas ve İran İsrail'e peş peşe meydan okurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Bakan Fidan, ''Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım.'' ifadelerini kullandı.
- 30.12.2023 30 Ara 23:42 İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SPORUN GÜNLÜK SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR
BU yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin, "Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini...
- 29.12.2023 29 Ara 14:43 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinwar'ı bulabilmek için bölgeyi yerle bir ettiği iddia edilmişti. Bugün yayınladığı bir haberle ezber bozan Fransız basın, Hamas'ın askeri kanadının başındaki asıl ismin Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed Sinwar olduğunu yazdı. İsrail'in, Muhammed'i bulmak için Gazze metrosunun mimarı olarak bilinen Muhammed Deif'in başına koyduğu ödülün üç katını sunduğu ifade edildi.
- 29.12.2023 29 Ara 14:09 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
İstifa ettiği 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana ilk kez kamera karşısına geçen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta yapacağı ''Filistin'e destek'' yürüyüşü için çağrı yaptı. Eşi Esra Albayrak ile birlikte video paylaşan Berat Albayrak, vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet etti.
- 29.12.2023 29 Ara 12:53 Japon Milletvekili Akiko Oişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı Filistinlilerin sesi oluyor
Japonya'da Reiwa Shinsengumi Milletvekili Akiko Oişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılara karşı hem Meclis'te hem sokakta Filistinlilerin sesi oluyor.
- 29.12.2023 29 Ara 09:13 86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen "yanlış cephane" itirafı
Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'den skandal bir itiraf geldi. 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen ve en az 86 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda yanlış cephane kullanıldığını belirten İsrailli bir yetkili, bu olayın yoğun sivil kaybına yol açtığını söyledi. ABD basını İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti.
- 29.12.2023 29 Ara 04:31 Cezayir'deki İslami Parti, Filistin Direnişini Destekleyen Uluslararası Koalisyon Kurulması Çağrısında Bulundu
- 28.12.2023 28 Ara 08:16 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü
Gazze kentinin kuzeyinde dün Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasında 6 saat aralıksız çatışma yaşandı. Cibaliya bölgesinde bir evde saklanan İsrail askerleri Kassam Tugayları tarafından ilk kez kullanılan RPO-A silahı ile hedef alınırken, evde saklanan tüm askerlerin öldürüldüğü ifade edildi.
- 27.12.2023 27 Ara 14:23 Başkan Biden'ın İsrail'e verdiği destek genç seçmenleri böldü
Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği güçlü destek, genç seçmenler arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Birçok genç Demokrat seçmen, Gazze'deki çatışma nedeniyle Biden'dan kopmuş durumda. Bu durum, Demokratlar için endişe kaynağı oluşturuyor.
- 27.12.2023 27 Ara 07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor
Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayan Gazze'deki hükümet, konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.
- 27.12.2023 27 Ara 03:21 2023'te IŞİD'e ne oldu, Afrika'daki faaliyetleri örgüt hakkında neler anlatıyor?
BBC İzleme Servisi'nin topladığı verilere göre IŞİD'in saldırılarında bu yıl büyük bir azalma oldu.
- 26.12.2023 26 Ara 15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına başlayan İsrail'in kirli planını ülke basını açık etti. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon'ın sözlerini doğrulayarak "Biz bunun için çalışıyoruz" dediğini yazdı.
- 26.12.2023 26 Ara 14:38 Lapid: Netanyahu'nun görevde kalması savaş esnasında başbakan değiştirmekten daha kötü
- 26.12.2023 26 Ara 11:11 DOSYA HABER/BATI'NIN İSRAİL'E BORCU: Antisemitizmin kaynağı Avrupa, Yahudileri soykırım öncesinde de ezdi
Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'de 20 bini aşkın kişinin hayatına mal olan saldırılarını durdurmada pasif kalması, Batı'nın İsrail'e geleneksel desteğinin antisemitizmin doğduğu Avrupa'nın uzanan bir borcun karşılığını ödediği geçmişle ilişkilendirilmesine neden oluyor.
- 26.12.2023 26 Ara 11:05 Türkiye'de 2023 böyle geçti: Aralık
2023 yılının son haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.
- 26.12.2023 26 Ara 08:47 İsrail'den Türkiye'ye kahve protestosu! Türk kahvesi paketlerinden "Türk" ifadesi kaldırıldı
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ile Türkiye arasındaki ipler son dönemde kopma noktasına gelirken, Tel Aviv'den akıllara durgunluk veren bir protesto geldi. Ülkede hazır öğütülmüş kahve satan bir markanın paketindeki ''Türk kahvesi'' ifadesi kaldırılırken pakete İsrail bayrağı yerleştirildi. Gelişmeyi duyuran İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya taktığı ''Gazze Kasabı'' lakabının Tel Aviv yönetimini kızdırdığını ve bu nedenle böyle bir hamlenin geldiğini yazdı.
- 25.12.2023 25 Ara 23:46 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas askerinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.
- 25.12.2023 25 Ara 15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıdan beri her yerde aradığı ve ''Hamas'ın beyni'' olarak tanınan Yahya Sinwar ilk kez halka açık bir mesaj yayınladı. Hamas'ın eşi benzeri görülmemiş bir savaş yürüttüğünü belirten Sinwar, ağır kayıplarla karşı karşıya kalan İsrail güçlerini ezme yolunda ilerlediklerini kaydetti.
- 25.12.2023 25 Ara 15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, 2. sırasında ise 14 Mayıs seçimleri bulunuyor. İsrail-Hamas savaşı, CHP'deki genel başkan değişikliği ve 6'lı Masa'daki kriz de listede yer aldı.
- 25.12.2023 25 Ara 13:18 Mısır, İsrail'e üç aşamalı ateşkes anlaşması teklif etti
Mısır'ın İsrail'e yaptığı üç aşamalı ateşkes anlaşması teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın İsrail savaş kabinesi tarafından bugün masaya yatırılacağı öğrenildi.
- 25.12.2023 25 Ara 12:04 Pentagon: İran'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu
İran'dan fırlatılan bir drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu. Bu, Kızıldeniz dışındaki ticari bir gemiye yönelik İsrail-Hamas savaşı sürecinde meydana gelen ilk saldırıdır. Husi isyancıları, İran'ın desteklediği bir yanıt olarak, Kızıldeniz'deki İsrail'e bağlı batılı gemilere saldırılar düzenlemiştir. Tahran, saldırıya karışmadığını iddia ederken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarda da rolü olmadığını söyledi.
- 25.12.2023 25 Ara 07:43 Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu
Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'deki saldırılarına yeniden başlayan İsrail'e Mısır'dan sürpriz bir teklif geldi. Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu aktarıldı.
- 24.12.2023 24 Ara 19:05 İsrail'in ünlü gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sivillere yönelik görülmemiş zarar verildiğini belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya katliamı durdurun çağrısı yaptı. Hamas ve siviller arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan gazete, ''Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı.'' ifadelerini kullanarak Netanyahu'ya yüklendi.
- 24.12.2023 24 Ara 10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi. Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.
- 19.12.2023 19 Ara 02:32 İngiltere'deki Muhafazakar Parti Milletvekilleri İsrail'e Ateşkes Çağrısı Yaptı
- 14.12.2023 14 Ara 14:52 Gazilerden CHP lideri Özel'e soru: "PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz"
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, "İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma karşı çıkan HAMAS'ı terörist ilan eden Özgür Özel'e tüm şehit aileleri ve gaziler adına cevabını...
- 06.12.2023 06 Ara 13:57 Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 17 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir.
- 06.12.2023 06 Ara 08:33 İsrail-Filistin: İki devletli çözüm yeniden gündemde mi?
Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve kara işgali, İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirebilecek bir anlaşmanın olası bir başlangıcı gibi görünmüyor.
- 05.12.2023 05 Ara 21:45 FBI Direktörü, izinsiz gözetleme yetkisinin yenilenmesini istedi
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD Kongresinden siber ve terörizm tehditlerine karşı ABD dışında izinsiz gözetleme yapma yetkisinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Wray, Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın 702. maddesinin süresinin dolmasının FBI'nın Amerikalıları tehditlerden koruma becerisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
- 05.12.2023 05 Ara 12:25 İspanyol aşırı sağcı parti İsrail'e destek verdi
İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına açık destek vermek için Kudüs'e bir heyet gönderdi. Heyette parti lideri Santiago Abascal ve diğer üyeler yer aldı. Bu destek, İspanya ve İsrail arasında diplomatik bir krize neden oldu.
- 04.12.2023 04 Ara 21:22 Deniz Yücel: "2019'da, 'Mart'ın Sonu Bahar Olacak' Dedik, Ülkemizin Birçok Köşesine Baharı Getirdik.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Bugünkü PM toplantımızda, 659 seçim çevresine esas olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10’uncu, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37’nci ve Tüzüğümüzün 55’inci maddeleri uyarınca; tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre, ‘Örgüt Denetiminde Ön Seçim’, ‘Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması’ ve ‘Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması’ adıyla eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Öncelikle 'ön seçim’ diyoruz. Örgütlerimize bu konuda yetki veriyoruz. Ön seçim yapılamayan yerlerde, örgüt görüşleri doğrultusunda, memnuniyet anketleriyle, aday profili belirleme süreçleriyle aday adaylarının toplumsal karşılığını ölçerek çoklu adayların teke indirilmesi ve bunların içerisinden mümkün olduğu kadarıyla kadın adayların tercih edilmesi yönünde bir irademiz olduğunu da paylaşmak istiyorum. 2019’da, ‘Mart’ın sonu bahar olacak’ dedik, ülkemizin birçok köşesine baharı getirdik. 2024’te de ‘Baharın tüm çiçekleri Türkiye’yi saracak’ diyoruz” dedi.
- 04.12.2023 04 Ara 20:18 CHP'li Yücel: En az bin seçim çevresinde ön seçim yapılacak
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Aday Saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre Örgüt Denetiminde Ön Seçim, Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması ve Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması adıyla Eğilim Yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir.
- 02.12.2023 02 Ara 23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker" "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz, bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" "İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz.
- 02.12.2023 02 Ara 13:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeli. Devlet bunların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız kolay para vaadiyle kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların tuzaklarına düşmemeli. Devlet bunların peşindedir ve oyunları bozmaktadır"
- 02.12.2023 02 Ara 13:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Uluslararası Ceza Mahkemesi) Beklentimiz, Netanyahu başta olmak üzere suçüstü yakalanan bu soykırımcıların bu Gazze kasaplarının gereken cezayı almalarıdır"
- 02.12.2023 02 Ara 13:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda ben aynı yerdeyim. Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda ben aynı yerdeyim. Hamas'ı kim ne derse desin, bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Böyle de tasvir edemem"
- 29.11.2023 29 Kas 00:02 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'yu koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.
- 27.11.2023 27 Kas 20:42 AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun ve yanındakilerin yaptıkları şeyin Bosna'da yapılandan ya da Naziler'in daha önce yaptığından hiçbir farkı yoktur" dedi.
- 27.11.2023 27 Kas 19:09 Deniz Yücel: "Vatandaşın Cebinden Elini Çekmeyen AKP'ye Daha Açık Soralım: Siz Sadece Zenginlerin Hükümeti Misiniz?"
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğu demiş ki ‘Otoyolu parası olan kullanır.’ Bu kısa cümleye o kadar çok soru sorulabilir ki. Peki, o otoyollar için neden herkesten vergi alınır? Siz vergiyi herkesten kesip, hizmeti sadece varlıklı gruplara mı götürüyorsunuz? Ne zamandan beri bakanlar, vatandaşı ‘parası olan/olmayan’ diye ayırıyor? Birilerinin parası var, birilerinin yok. Peki bunun suçlusu kim? Vatandaşın cebinden elini çekmeyen AKP’ye daha açık soralım: Siz sadece zenginlerin hükümeti misiniz” dedi. Yücel, tüzük kurultayı ile ilgili olarak; “4 Eylül 2024 tarihinde, PM’mizi Sivas'ta toplama konusunda kararımızı aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak; 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde bitişi partimizin kuruluş yıl dönümünde tamamlanacak şekilde, tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. Ve 9 Eylül'de tüzük kurultayımız sonrasında da program kurultayımızın hazırlığına yönelik program kurultayımızın ilk toplantısını da yapmaya karar verdik” diye konuştu. Yücel, “Belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları ve il genel meclisi aday adaylıklarıyla ilgili başvurularımız süresini, taleplerin yoğun olması ve hâlâ devam etmesi nedeniyle 5 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verdik. Af talepleriyle ilgili bugün, içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın PM’mizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi” açıklamasını yaptı.
- 27.11.2023 27 Kas 14:50 AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.