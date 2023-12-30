Son Dakika Hamas Haberleri

17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Hamas'ın yöneticisi Salih- el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Hamas ve İran İsrail'e peş peşe meydan okurken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Bakan Fidan, ''Ben İsraillilerin Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tuttuğunu düşünüyorum. Bu yol çıkmaz sokaktır. Öyle bir şey olursa bu savaş tabii ki bitmez. Tam tersine, meselenin çözülmesi isteniyorsa, barış ve iki devletli çözüme odaklanmak lazım.'' ifadelerini kullandı.

23:42 İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SPORUN GÜNLÜK SİYASİ REKABETİN MEZESİ HALİNE GETİRİLMESİ YANLIŞTIR BU yıl 10'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin, "Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini...

14:43 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in, Hamas lideri Yahya Sinwar'ı bulabilmek için bölgeyi yerle bir ettiği iddia edilmişti. Bugün yayınladığı bir haberle ezber bozan Fransız basın, Hamas'ın askeri kanadının başındaki asıl ismin Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed Sinwar olduğunu yazdı. İsrail'in, Muhammed'i bulmak için Gazze metrosunun mimarı olarak bilinen Muhammed Deif'in başına koyduğu ödülün üç katını sunduğu ifade edildi.

14:09 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi İstifa ettiği 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana ilk kez kamera karşısına geçen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta yapacağı ''Filistin'e destek'' yürüyüşü için çağrı yaptı. Eşi Esra Albayrak ile birlikte video paylaşan Berat Albayrak, vatandaşları Galata Köprüsü'ne davet etti.

09:13 86 kişi hayatını kaybetmişti! İsrail'den günler sonra gelen "yanlış cephane" itirafı Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'den skandal bir itiraf geldi. 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen ve en az 86 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda yanlış cephane kullanıldığını belirten İsrailli bir yetkili, bu olayın yoğun sivil kaybına yol açtığını söyledi. ABD basını İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti.

04:31 Cezayir'deki İslami Parti, Filistin Direnişini Destekleyen Uluslararası Koalisyon Kurulması Çağrısında Bulundu Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin direnişini destekleyen ülkelerden oluşan bir uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulundu. MSP, İsrail'in saldırılarını durdurmak, Filistin halkına yardım sağlamak ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargılanmasını talep etti.

08:16 Kassam Tugayları Gazze'de ilk kez RPO-A kullandı! Evde saklanan İsrail askerlerinin tümü öldürüldü Gazze kentinin kuzeyinde dün Kassam Tugayları ile İsrail ordusu arasında 6 saat aralıksız çatışma yaşandı. Cibaliya bölgesinde bir evde saklanan İsrail askerleri Kassam Tugayları tarafından ilk kez kullanılan RPO-A silahı ile hedef alınırken, evde saklanan tüm askerlerin öldürüldüğü ifade edildi.

14:23 Başkan Biden'ın İsrail'e verdiği destek genç seçmenleri böldü Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği güçlü destek, genç seçmenler arasında anlaşmazlığa neden oluyor. Birçok genç Demokrat seçmen, Gazze'deki çatışma nedeniyle Biden'dan kopmuş durumda. Bu durum, Demokratlar için endişe kaynağı oluşturuyor.

07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayan Gazze'deki hükümet, konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına başlayan İsrail'in kirli planını ülke basını açık etti. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon'ın sözlerini doğrulayarak "Biz bunun için çalışıyoruz" dediğini yazdı.

14:38 Lapid: Netanyahu'nun görevde kalması savaş esnasında başbakan değiştirmekten daha kötü Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevde kalmasının savaş esnasında başbakan değiştirmekten daha kötü olduğunu söyledi. Lapid, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılar, kendi başbakanlığı döneminde gerçekleşseydi istifa edeceğini belirtti.

11:11 DOSYA HABER/BATI'NIN İSRAİL'E BORCU: Antisemitizmin kaynağı Avrupa, Yahudileri soykırım öncesinde de ezdi Batılı ülkelerin İsrail'in Gazze'de 20 bini aşkın kişinin hayatına mal olan saldırılarını durdurmada pasif kalması, Batı'nın İsrail'e geleneksel desteğinin antisemitizmin doğduğu Avrupa'nın uzanan bir borcun karşılığını ödediği geçmişle ilişkilendirilmesine neden oluyor.

11:05 Türkiye'de 2023 böyle geçti: Aralık 2023 yılının son haftasında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit oldu.

08:47 İsrail'den Türkiye'ye kahve protestosu! Türk kahvesi paketlerinden "Türk" ifadesi kaldırıldı Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ile Türkiye arasındaki ipler son dönemde kopma noktasına gelirken, Tel Aviv'den akıllara durgunluk veren bir protesto geldi. Ülkede hazır öğütülmüş kahve satan bir markanın paketindeki ''Türk kahvesi'' ifadesi kaldırılırken pakete İsrail bayrağı yerleştirildi. Gelişmeyi duyuran İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya taktığı ''Gazze Kasabı'' lakabının Tel Aviv yönetimini kızdırdığını ve bu nedenle böyle bir hamlenin geldiğini yazdı.

23:46 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas askerinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıdan beri her yerde aradığı ve ''Hamas'ın beyni'' olarak tanınan Yahya Sinwar ilk kez halka açık bir mesaj yayınladı. Hamas'ın eşi benzeri görülmemiş bir savaş yürüttüğünü belirten Sinwar, ağır kayıplarla karşı karşıya kalan İsrail güçlerini ezme yolunda ilerlediklerini kaydetti.

15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, 2. sırasında ise 14 Mayıs seçimleri bulunuyor. İsrail-Hamas savaşı, CHP'deki genel başkan değişikliği ve 6'lı Masa'daki kriz de listede yer aldı.

13:18 Mısır, İsrail'e üç aşamalı ateşkes anlaşması teklif etti Mısır'ın İsrail'e yaptığı üç aşamalı ateşkes anlaşması teklifi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın İsrail savaş kabinesi tarafından bugün masaya yatırılacağı öğrenildi.

12:04 Pentagon: İran'dan fırlatılan drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu İran'dan fırlatılan bir drone, Hint Okyanusu'nda kimyasal madde taşıyan bir tankeri vurdu. Bu, Kızıldeniz dışındaki ticari bir gemiye yönelik İsrail-Hamas savaşı sürecinde meydana gelen ilk saldırıdır. Husi isyancıları, İran'ın desteklediği bir yanıt olarak, Kızıldeniz'deki İsrail'e bağlı batılı gemilere saldırılar düzenlemiştir. Tahran, saldırıya karışmadığını iddia ederken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarda da rolü olmadığını söyledi.

07:43 Mısır, İsrail ve Hamas'a esirlerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes teklifi sundu Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'deki saldırılarına yeniden başlayan İsrail'e Mısır'dan sürpriz bir teklif geldi. Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

19:05 İsrail'in ünlü gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde 20 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve sivillere yönelik görülmemiş zarar verildiğini belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya katliamı durdurun çağrısı yaptı. Hamas ve siviller arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan gazete, ''Devam eden kitlesel saldırı, rehineler konusunda sonuç vermedi, sadece serbest bırakılmaları için müzakerelerin durmasına yol açtı.'' ifadelerini kullanarak Netanyahu'ya yüklendi.

10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi. Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.

02:32 İngiltere'deki Muhafazakar Parti Milletvekilleri İsrail'e Ateşkes Çağrısı Yaptı İngiltere'deki bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanı David Cameron'a ateşkes çağrısı yaptı.

14:52 Gazilerden CHP lideri Özel'e soru: "PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz" Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e, "İsrail'in yaptığı zulme ve soykırıma karşı çıkan HAMAS'ı terörist ilan eden Özgür Özel'e tüm şehit aileleri ve gaziler adına cevabını...

13:57 Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 17 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir.

08:33 İsrail-Filistin: İki devletli çözüm yeniden gündemde mi? Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve kara işgali, İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirebilecek bir anlaşmanın olası bir başlangıcı gibi görünmüyor.

21:45 FBI Direktörü, izinsiz gözetleme yetkisinin yenilenmesini istedi ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ABD Kongresinden siber ve terörizm tehditlerine karşı ABD dışında izinsiz gözetleme yapma yetkisinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Wray, Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın 702. maddesinin süresinin dolmasının FBI'nın Amerikalıları tehditlerden koruma becerisini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

12:25 İspanyol aşırı sağcı parti İsrail'e destek verdi İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına açık destek vermek için Kudüs'e bir heyet gönderdi. Heyette parti lideri Santiago Abascal ve diğer üyeler yer aldı. Bu destek, İspanya ve İsrail arasında diplomatik bir krize neden oldu.

21:22 Deniz Yücel: "2019'da, 'Mart'ın Sonu Bahar Olacak' Dedik, Ülkemizin Birçok Köşesine Baharı Getirdik. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Bugünkü PM toplantımızda, 659 seçim çevresine esas olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10’uncu, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37’nci ve Tüzüğümüzün 55’inci maddeleri uyarınca; tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre, ‘Örgüt Denetiminde Ön Seçim’, ‘Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması’ ve ‘Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması’ adıyla eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Öncelikle 'ön seçim’ diyoruz. Örgütlerimize bu konuda yetki veriyoruz. Ön seçim yapılamayan yerlerde, örgüt görüşleri doğrultusunda, memnuniyet anketleriyle, aday profili belirleme süreçleriyle aday adaylarının toplumsal karşılığını ölçerek çoklu adayların teke indirilmesi ve bunların içerisinden mümkün olduğu kadarıyla kadın adayların tercih edilmesi yönünde bir irademiz olduğunu da paylaşmak istiyorum. 2019’da, ‘Mart’ın sonu bahar olacak’ dedik, ülkemizin birçok köşesine baharı getirdik. 2024’te de ‘Baharın tüm çiçekleri Türkiye’yi saracak’ diyoruz” dedi.

20:18 CHP'li Yücel: En az bin seçim çevresinde ön seçim yapılacak CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Aday Saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre Örgüt Denetiminde Ön Seçim, Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması ve Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması adıyla Eğilim Yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir.

23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim hukuksuzluk yapıyor ise cezasını çeker" "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz, bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek" "İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz.

00:02 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu'yu koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam etmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtmakla tehdit etti.

20:42 AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu'nun ve yanındakilerin yaptıkları şeyin Bosna'da yapılandan ya da Naziler'in daha önce yaptığından hiçbir farkı yoktur" dedi.

19:09 Deniz Yücel: "Vatandaşın Cebinden Elini Çekmeyen AKP'ye Daha Açık Soralım: Siz Sadece Zenginlerin Hükümeti Misiniz?" CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğu demiş ki ‘Otoyolu parası olan kullanır.’ Bu kısa cümleye o kadar çok soru sorulabilir ki. Peki, o otoyollar için neden herkesten vergi alınır? Siz vergiyi herkesten kesip, hizmeti sadece varlıklı gruplara mı götürüyorsunuz? Ne zamandan beri bakanlar, vatandaşı ‘parası olan/olmayan’ diye ayırıyor? Birilerinin parası var, birilerinin yok. Peki bunun suçlusu kim? Vatandaşın cebinden elini çekmeyen AKP’ye daha açık soralım: Siz sadece zenginlerin hükümeti misiniz” dedi. Yücel, tüzük kurultayı ile ilgili olarak; “4 Eylül 2024 tarihinde, PM’mizi Sivas'ta toplama konusunda kararımızı aldık. 5 Eylül 2024 tarihinde tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak; 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde bitişi partimizin kuruluş yıl dönümünde tamamlanacak şekilde, tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. Ve 9 Eylül'de tüzük kurultayımız sonrasında da program kurultayımızın hazırlığına yönelik program kurultayımızın ilk toplantısını da yapmaya karar verdik” diye konuştu. Yücel, “Belediye başkan adaylıkları, belediye meclis üyesi adaylıkları ve il genel meclisi aday adaylıklarıyla ilgili başvurularımız süresini, taleplerin yoğun olması ve hâlâ devam etmesi nedeniyle 5 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verdik. Af talepleriyle ilgili bugün, içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın PM’mizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi” açıklamasını yaptı.