İsrail Hava Saldırısında Hamas Komutanı Hedef Alındı
İsrail Hava Saldırısında Hamas Komutanı Hedef Alındı

15.05.2026 21:11
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de el-Haddad'ı hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden birini hedef aldıklarını öne sürdü.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği hava saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Talimatı Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirten Katz, ateşkese rağmen Gazze kentine düzenledikleri saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldıklarını öne sürdü.

BİR BİNA YANDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Gazze kentinde saldırının hedefi olan bir binanın hasar aldığı ve yandığı görüldü.

SUİKAST TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İsrail Savunma Bakanı Katz, daha önce, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Halil el-Hayye ile Kassam Tugayları'nın önemli komutanlarından İzzeddin el-Haddad başta olmak üzere tüm üst düzey yöneticilere suikast tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

