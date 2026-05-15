31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek

Kızının talebi üzerine DNA testi yaptırdı, test sonucunda biyolojik babası olmadığını öğrendi. Soluğu mahkemede alan ünlü iş insanı Alp Göbeklioğlu, 31 yıllık eşi Aysel Göbeklioğlu'na 30 milyon liralık boşanma davası açtı.

İş dünyasının tanınmış simalarından Alp Göbeklioğlu ile Aysel Göbeklioğlu arasındaki boşanma süreci, Türk hukuk ve magazin tarihine geçecek sarsıcı bir iddiayla yeni bir boyut kazandı. 31 yıllık evlilikten dünyaya gelen kızının ısrarıyla DNA testi yaptıran ünlü iş insanı, biyolojik baba olmadığını öğrenince eşine 30 milyon liralık "zina" davası açtı.

ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI, SONRA VAZGEÇTİ

Alp ve Aysel Göbeklioğlu çifti 1995 yılında dünyaevine girdi ve bu evlilikten bugün reşit olan iki çocukları oldu. Çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Alp Göbeklioğlu, 7 yıl önce ilk boşanma davasını açtı. Ancak bu süreçte sağlık sorunları yaşayan ve psikolojik olarak yıpranan iş insanı, eşini affederek davasından feragat etti. Bir süre sonra bu kez Aysel Göbeklioğlu mahkemeye başvurarak yeni bir boşanma davası açtı.

KIZI DNA TESTİ İSTEYİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada çiftin ilk çocukları B. Göbeklioğlu, babasından DNA testi yaptırmasını talep etti. İlk başlarda bu talebe yanaşmayan Alp Göbeklioğlu, kızının ısrarlarına dayanamayarak testi kabul etti. Test sonuçları çıktığında ise adeta bir aile faciası yaşandı; Alp Göbeklioğlu, yıllardır öz kızı bilip büyüttüğü B. Göbeklioğlu’nun biyolojik babası olmadığını öğrendi.

“EVLENME SEBEBİ KENDİSİNDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEMESİ”

Alp Göbeklioğlu’nun avukatı Muammer Aydın tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, müvekkilinin uğradığı büyük ihanet ve hayal kırıklığı aktarıldı. Dilekçede, müvekkilin ve senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu'nun bu test sonucunda adeta şoke olduğu, üzüntüden ve şaşkınlıktan deliye döndükleri belirtildi. Alp Göbeklioğlu'nun, Aysel Göbeklioğlu ile evlenme sebebinin de zamanında kendisinden hamile olduğunu söylemesi üzerine gerçekleştiği vurgulanırken, ünlü iş insanının kendisinden olmadığını anladığı ancak senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu’na sonuna kadar sahip çıkacağını söylediği ifade edildi.

30 MİLYON LİRALIK ‘ZİNA’ DAVASI

Avukat Muammer Aydın, Aysel Göbeklioğlu’nun 31 yıl önce karnındaki bebeğin Alp Göbeklioğlu'ndan olduğunu söyleyerek müvekkilini kandırdığını öne sürdü. Müvekkilinin bu durumu bilmesi halinde asla evlenmeyeceğini dava dilekçesinde belirten Aydın, tarafların evlilik birliğinin ağır kusurlu davranışlar, sadakatsiz eylemler ve zina sebebiyle temelinden sarsıldığını kaydetti. Bu nedenle davalı taraftan 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka talep edildi.

“İKİ ÇOCUĞU VE DAMADI HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU” İDDİASI

Dilekçede ayrıca çarpıcı bir şüpheye daha yer verildi. Anne Aysel Göbeklioğlu'nun iki çocuğu ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunması gibi bir anneye yakışmayacak eylemlerde bulunduğunu belirten avukat, müvekkilinin ikinci çocuğunun da kendisinden olup olmadığı konusunda şüphe duyduğunu aktardı. Öte yandan özel olarak yaptırılan DNA testinin mahkemece yeterli görülmemesi halinde, Adli Tıp Kurumu’ndan resmi babalık testinin tekrarlanması talep edildi. 31 yıllık sırrı ortaya çıkaran bu "zina" ve boşanma davasının adli süreci İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

