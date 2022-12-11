Son Dakika Baba Haberleri

14:58 6 yaşındaki çocuk gelin skandalıyla ilgili konuşan AK Partili Kurtulmuş: Dava en yakın tarihe çekilmelidir Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin olayında iddianame kabul edilirken, ilk duruşma tarihi 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Dava tarihinin ileri atılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir" diye konuştu.

14:21 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni gelişme: Mağdur avukatından tutuklama talebi Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddialarına ilişkin davada, mağdur avukatının sanıklar için tutuklama talep ederek, dosyada gizlilik kararı verilmesini istediği öğrenildi.

14:16 6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.

14:07 Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu.

13:20 Aylin Nazlıaka'dan İçişleri Bakanlığı'na: "Ayşe Paşalı'yı Koruyamadınız Bari 3 Evladını Koruyun" CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski eşi İstikbal Yetkin tarafından 2010 yılında öldürülen Ayşe Paşalı’nın kızlarının babaları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Çocukların korumaya ihtiyacı var çünkü hala bu adam içeriden çocukları tehdit etmeye devam ediyor. Annesini koruyamadınız bari 3 evladını koruyun diyerek buradan İçişleri Bakanlığı’na ihbarda bulunuyorum” dedi.

12:23 Üniversite hayali için evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldürdüler ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (25), üniversiteye gitmek için evlenme teklifini reddeden Şerife İçöz'ün (18) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

12:05 AFYONKARAHİSAR - Geleneksel yöntemlerle ot süpürgesi yapıyorlar Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aydın ailesinin geleneksel yöntemlerle imal ettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerdeki köylerden talep görüyor.

11:07 84 yaşındaki antrenör 59 yıllık takımıyla bir ilki yaşamak istiyor Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Esnafspor'un 59 yıldır aralıksız antrenörlüğünü yapan Aziz Tokat, bu sezon bir ilki başararak Bölgesel Amatör Futbol Ligine (BAL) yükselmeyi hedefliyor.

10:59 Anne ve babasının izinden giden şampiyon tekvandocu yeni başarılar peşinde Kocaeli'de yaşayan tekvandocu anne babanın dünya ikincisi 14 yaşındaki kızları Esila Deniz, başarılarını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.

10:56 HASTALIĞININ SON AŞAMASINA GELEN CAN İÇİN DESTEK BEKLENİYOR TEKİRDAĞ'da, soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' teşhisi konulan ve İsrail'de ameliyat olması gereken Can Daniel Bayraktar (5,5), hastalığının son aşamasına geldi.

10:36 'ESKİ NİŞANLISI BİR KEZ TUTUKLANSAYDI, BELKİ DE MELİKE'Yİ ÖLDÜRMEYE CESARET EDEMEYECEKTİ' AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, "Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve...

10:03 Doğum günü partisinde yüksek dozda alkol ve uyuşturucu alan reklam yazarı genç, hayatını kaybetti İstanbul Levent'te 15 kişilik grubun alkollü doğum günü partisi ölümle bitti. Eğlencenin ardından kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen 32 yaşındaki reklam yazarı Erdi Erden, ertesi gün ölü halde bulundu. Çantasında 2 adet içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirilen Erden'in yüksek dozda alkol ve uyuşturucu madde kullanımından dolayı kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor.

08:39 Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti Oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" dedi.

06:43 13 Aralık 2022 Show Yayın Akışı 13 Aralık 2022 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

22:09 SEL SONRASI '3 GÜN BOYUNCA ÇEŞME SUYU İÇMEYİN' UYARISI-1 Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi (13)Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu.

21:11 OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYI YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜREN BABA, MÜEBBETLE YARGILANACAK KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 19 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği kazadan sonra husumet beslediği; otomobili kullanan Belfun Doğramacı'yı öldüren, eşi Sevda Doğramacı'yı da yaralayan Mustafa Şişek hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.

17:47 Denizli'de döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hırsızlık süsü vererek, döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen, aralarında döviz bürosu adına para taşımacılığı yapan baba oğulun da olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

17:35 Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu : Bu filmi kimse engelleyemez Emre Can Uran / GARİP Bülbül Neşet Ertaş filminin tanıtım toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, filmin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuran Ertaş ailesinin, iddialarına yönelik, "Bu insanlar son 15 yılında Neşet Ertaş'ın hayatında yok.

17:16 İstanbul'da polisin kaçan gaspçılara açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurladı İstanbul'da polisin kaçan gaspçılara açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurladı Zuhal Ebrar Yıldız'ın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı Törende acılı anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi...

17:05 Beyoğlu'nda polisler tarafından kazara vurulup ölen kadın toprağa verildi Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin engellenmesi için açılan ateş sonucu yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

16:57 Beşiktaş'ta feci olay: 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü Beşiktaş'ta feci olay: 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü Gayrettepe'de ablasıyla oynadığı esnada masanın üstüne çıkan çocuk pencereden aşağıya düştü Ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede müdahale edilmediği iddia edilen çocuk devlet hastanesinde hayatını kaybetti Çocuğun...

16:44 Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm 2. Fragmanı | "Git arkadaşının intikamını al" Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm 2. Fragmanı | "Git arkadaşının intikamını al"Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna KATIL: https://bit.ly/3V9bbqQTüm bölümleri izlemek için: https://bit.ly/3SKxXnACezayir karşısına çıkan ölüm makine kimdir?

16:27 Halkevleri'nden İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde Protesto: "Tarikat ve Cemaatlerle İmzalanan Bütün Protokoller İptal Edilmelidir" (Dk) Halkevleri üyeleri, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile “imam nikahıyla evlendirmesini” İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Çelik, “Tarikat ve cemaatlerle imzalanan bütün protokoller iptal edilmelidir. Tarikat ve cemaatler kapatılmalı, bunlara aktarılan kamu kaynağı çocukların eğitimi ve geleceği için kullanılmalıdır” dedi.

16:10 Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz" Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Ben olsam Muharrem İnce'yi seçerdim" "Asgari ücret teklifimiz 10 bin TL" Kayseri'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile...

15:33 ÇOBS BAŞKANI SÖZDİNLER: ÇOCUKLARA ŞİDDETTE YÖNETİCİLER YANILTTI TEKİRDAĞ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, kuruluşa ait kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara uygulanan şiddet görüntülerinin 4 torun sahibi birisi olarak kendisini çok üzdüğünü ve gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

14:49 Ala ailesinin acı günü Kazım Karabekir Stadı Müdürü Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Zafer Ala'nın babası Halis Ala son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

14:48 2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Ablasıyla oyun oynarken 5. kattan düşen Reşit hayatını kaybetti İstanbul Gayrettepe'de ablasıyla odasında oynayan 2 yaşındaki çocuk, pencerenin yanındaki masaya çıkıp 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen çocuk, ağır yaralı olarak ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Annesine koşan ablasının "Reşit gitti" diyerek haber verdiği öğrenilirken acılı baba Serdar Yılmaz, "Çocuğumun cansız bedeni kollarımdaydı, sedyeye kendim bıraktım" sözleriyle yürek parçaladı.

14:47 Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir kumpas çıktı - Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir kumpas çıktı Baba oğul ve suç ortağının milyonluk kapkaç planını SAS büro çözdü Denizli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen milyonluk kapkaç olayının altından akıl almaz bir kumpas çıktı.

14:42 Şiddetle gündeme gelen kreşte geçen yıl da şiddet olayı yaşanmış Tekirdağ'da şiddet görüntüleriyle gündeme gelen kreşte geçmiş yıl da şiddetin yaşandığı, bu nedenle işine son verilen öğretmenin mahkeme kararıyla işe iade edildiği belirtildi.

14:34 Türkiye gündemine oturan kreşten gelen yeni görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar Tekirdağ'da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet skandalında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar bulunuyor.

14:29 CHP'li Özkoç "Ortada Tek Bir Tutuklu Yok, Kız Çocuklarına Kıyanlar Serbest" Dedi, AKP'li Turan "Hakim Olsam Tutuklarım" Karşılığını Verdi CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ile ilgili “Ortada tek bir tutuklu yok. Kız çocuklarına kıyanlar serbest” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “O sapık eş ve baba ile ilgili, aile ile ilgili bir koruma, aklama var, bir cezasızlık var” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “AK Parti’nin suçu ve suçluyu koruyan tavırları da bu tür suç işleyenlere cesaret veriyor” diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Ben hâkim olsam şu an gördüğüm bilgilerle tutuklarım” karşılığını verdi.

14:28 Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler dehşete düşürdü! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar Tekirdağ'da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet olayında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.

14:27 Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın Antalya'da şiddetli yağış neden olduğu sel felaketinin ardından Finike Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları, onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

14:15 Letonya'da Noel Baba Etkinliği RİGA, 12 Aralık (Xinhua) -- Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen geleneksel yeni yıl Noel Baba hayır etkinliğine katılan Noel Baba kostümleri giymiş insanlar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)

13:59 EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SELVER HEMŞİRE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde dün eşi tarafından tüfekle öldürülen hemşire Selver Bulut'un (48) cenazesi memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

13:07 Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

13:01 İklim değişikliği tehdidi altındaki adalar Bozcaada örneğiyle korunacak Akdeniz Havzası'ndaki Türkiye, İspanya, İtalya, Cezayir ve Yunanistan, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle risk altında olan adalarda suyun doğayla uyumlu yapılarla depolanması, doğru ve verimli kullanılması için birlikte çalışacak.

12:43 İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş 6 yaşındaki çocukla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kadir İstekli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İstekli'nin vakfın Sancaktepe'deki merkezinde verdiği bir vaazda "Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerine yer vermiş.

12:06 Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı AKSARAY'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı.

11:45 Siirt'in tescilli battaniyesinin ustaları, mesleği geleceğe taşımak istiyor Siirt'te tiftikten battaniye dokumacılığı yapan ustalar, unutulmaya yüz tutan mesleklerini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

11:38 Kızına cinsel saldırıdan tutuklandı TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, hurdacılık yapan Serkan K., (41) eşinden ayrılıp yanına yerleşen kızı G.K.'ye (23), 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

11:11 Düğünde ilginç anlar! Kızının halaydaki yerini gören baba, duruma anında müdahale etti Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Kızının halay sırasında tanımadığı bir erkekle el ele tutuştuğunu gören baba, hemen duruma müdahale ederek kızını yanına çağırdı. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

10:44 Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm Fragmanı | "Silahtaki parmak izleri kime ait?" @BenBuCihanaTV ? Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm Fragmanı | "Silahtaki parmak izleri kime ait?" Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna KATIL: https://bit.ly/3V9bbqQTüm bölümleri izlemek için: https://bit.ly/3SKxXnACezayir karşısına çıkan ölüm makine kimdir?

21:11 "27. Gezici Film Festivali" Sinop'ta sona erdi Sinop'ta, Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 27'nci Gezici Film Festivali sona erdi.

20:31 Kadınlar, Kadıköy'de Hiranur Vakfı'nı Protesto Etti: "İstismarcıların Affedildiği Bu Ülkede Hiçbir Çocuk Güvende Değil" Kadınlar, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ Kadıköy’de protesto eden kadınlar, “Bugün 6 yaşında bir çocuğa yapılana karşı sözde açıklamalar yapan siyasiler, dün bu suçun işlenmesini kolaylaştıran, beraat verilmesini mümkün kılan yasal düzenlemeleri bizim onca uyarımıza rağmen Meclis’ten geçiriyor. Hepiniz suçlusunuz. Ve istismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil. Ama her çocuğun güvende, eşit, kendi kimliğiyle, özgürce yaşayabileceği bir toplum için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu da size dert olsun” dedi.

18:21 Fren yerine gaza bastı, 2 kişiyi duvara sıkıştırdı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü 2 kişiyi duvara feci şekilde sıkıştırdı.