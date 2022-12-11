Son Dakika Baba Haberleri

- 14:58 6 yaşındaki çocuk gelin skandalıyla ilgili konuşan AK Partili Kurtulmuş: Dava en yakın tarihe çekilmelidir
Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuk gelin olayında iddianame kabul edilirken, ilk duruşma tarihi 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmişti. Dava tarihinin ileri atılması kamuoyunda tartışmalara neden olurken canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir" diye konuştu.
- 14:21 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni gelişme: Mağdur avukatından tutuklama talebi
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddialarına ilişkin davada, mağdur avukatının sanıklar için tutuklama talep ederek, dosyada gizlilik kararı verilmesini istediği öğrenildi.
- 14:16 6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.
- 14:07 Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu.
- 13:20 Aylin Nazlıaka'dan İçişleri Bakanlığı'na: "Ayşe Paşalı'yı Koruyamadınız Bari 3 Evladını Koruyun"
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski eşi İstikbal Yetkin tarafından 2010 yılında öldürülen Ayşe Paşalı’nın kızlarının babaları tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Çocukların korumaya ihtiyacı var çünkü hala bu adam içeriden çocukları tehdit etmeye devam ediyor. Annesini koruyamadınız bari 3 evladını koruyun diyerek buradan İçişleri Bakanlığı’na ihbarda bulunuyorum” dedi.
- 13:05 Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 90 yaşındaki Yaşar Ocak adlı baba, tartışma yaşadığı oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.
- 12:23 Üniversite hayali için evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldürdüler
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (25), üniversiteye gitmek için evlenme teklifini reddeden Şerife İçöz'ün (18) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.
- 12:05 AFYONKARAHİSAR - Geleneksel yöntemlerle ot süpürgesi yapıyorlar
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aydın ailesinin geleneksel yöntemlerle imal ettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerdeki köylerden talep görüyor.
- 11:07 84 yaşındaki antrenör 59 yıllık takımıyla bir ilki yaşamak istiyor
Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Esnafspor'un 59 yıldır aralıksız antrenörlüğünü yapan Aziz Tokat, bu sezon bir ilki başararak Bölgesel Amatör Futbol Ligine (BAL) yükselmeyi hedefliyor.
- 10:59 Anne ve babasının izinden giden şampiyon tekvandocu yeni başarılar peşinde
Kocaeli'de yaşayan tekvandocu anne babanın dünya ikincisi 14 yaşındaki kızları Esila Deniz, başarılarını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.
- 10:56 HASTALIĞININ SON AŞAMASINA GELEN CAN İÇİN DESTEK BEKLENİYOR
TEKİRDAĞ'da, soluk borusundaki kıkırdak dokunun oluşmaması nedeniyle solunum yolu rahatsızlığı olan 'trakeomalazi' teşhisi konulan ve İsrail'de ameliyat olması gereken Can Daniel Bayraktar (5,5), hastalığının son aşamasına geldi.
- 10:36 'ESKİ NİŞANLISI BİR KEZ TUTUKLANSAYDI, BELKİ DE MELİKE'Yİ ÖLDÜRMEYE CESARET EDEMEYECEKTİ'
AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, "Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve...
- 10:03 Doğum günü partisinde yüksek dozda alkol ve uyuşturucu alan reklam yazarı genç, hayatını kaybetti
İstanbul Levent'te 15 kişilik grubun alkollü doğum günü partisi ölümle bitti. Eğlencenin ardından kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen 32 yaşındaki reklam yazarı Erdi Erden, ertesi gün ölü halde bulundu. Çantasında 2 adet içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirilen Erden'in yüksek dozda alkol ve uyuşturucu madde kullanımından dolayı kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor.
- 08:39 Oyuncu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti
Oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" dedi.
- 06:43 13 Aralık 2022 Show Yayın Akışı
13 Aralık 2022 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
- Dün Dün 22:09 SEL SONRASI '3 GÜN BOYUNCA ÇEŞME SUYU İÇMEYİN' UYARISI-1
Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi (13)Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu.
- Dün Dün 21:11 OĞLUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZAYI YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ ÖLDÜREN BABA, MÜEBBETLE YARGILANACAK
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 19 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği kazadan sonra husumet beslediği; otomobili kullanan Belfun Doğramacı'yı öldüren, eşi Sevda Doğramacı'yı da yaralayan Mustafa Şişek hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.
- Dün Dün 20:09 KASTAMONU - 27. Gezici Film Festivali, Kastamonu'da sinemaseverlerle buluştu
Ankara Sinema Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediği 27. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu ayağı başladı.
- Dün Dün 17:47 Denizli'de döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hırsızlık süsü vererek, döviz bürosunu dolandırmaya çalıştığı öne sürülen, aralarında döviz bürosu adına para taşımacılığı yapan baba oğulun da olduğu 3 şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 17:35 Garip Bülbül Neşet Ertaş filminin yapımcısı Mustafa Uslu : Bu filmi kimse engelleyemez
Emre Can Uran / GARİP Bülbül Neşet Ertaş filminin tanıtım toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu, filmin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle mahkemeye başvuran Ertaş ailesinin, iddialarına yönelik, "Bu insanlar son 15 yılında Neşet Ertaş'ın hayatında yok.
- Dün Dün 17:16 İstanbul'da polisin kaçan gaspçılara açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurladı
İstanbul'da polisin kaçan gaspçılara açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurladı Zuhal Ebrar Yıldız'ın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı Törende acılı anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi...
- Dün Dün 17:05 Beyoğlu'nda polisler tarafından kazara vurulup ölen kadın toprağa verildi
Beyoğlu'nda çalıntı ve plakasız motosikletlerle polisten kaçmaya çalışan 2 şüphelinin engellenmesi için açılan ateş sonucu yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Dün Dün 16:57 Beşiktaş'ta feci olay: 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü
Beşiktaş'ta feci olay: 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp öldü Gayrettepe'de ablasıyla oynadığı esnada masanın üstüne çıkan çocuk pencereden aşağıya düştü Ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede müdahale edilmediği iddia edilen çocuk devlet hastanesinde hayatını kaybetti Çocuğun...
- Dün Dün 16:44 Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm 2. Fragmanı | "Git arkadaşının intikamını al"
Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm 2. Fragmanı | "Git arkadaşının intikamını al"Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna KATIL: https://bit.ly/3V9bbqQTüm bölümleri izlemek için: https://bit.ly/3SKxXnACezayir karşısına çıkan ölüm makine kimdir?
- Dün Dün 16:27 Halkevleri'nden İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Önünde Protesto: "Tarikat ve Cemaatlerle İmzalanan Bütün Protokoller İptal Edilmelidir" (Dk)
Halkevleri üyeleri, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile “imam nikahıyla evlendirmesini” İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Çelik, “Tarikat ve cemaatlerle imzalanan bütün protokoller iptal edilmelidir. Tarikat ve cemaatler kapatılmalı, bunlara aktarılan kamu kaynağı çocukların eğitimi ve geleceği için kullanılmalıdır” dedi.
- Dün Dün 16:10 Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz"
Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz" Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: "Ben olsam Muharrem İnce'yi seçerdim" "Asgari ücret teklifimiz 10 bin TL" Kayseri'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi ile...
- Dün Dün 15:33 ÇOBS BAŞKANI SÖZDİNLER: ÇOCUKLARA ŞİDDETTE YÖNETİCİLER YANILTTI
TEKİRDAĞ Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, kuruluşa ait kreş ve gündüz bakımevinde çocuklara uygulanan şiddet görüntülerinin 4 torun sahibi birisi olarak kendisini çok üzdüğünü ve gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.
- Dün Dün 14:49 Ala ailesinin acı günü
Kazım Karabekir Stadı Müdürü Aziziye Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Zafer Ala'nın babası Halis Ala son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
- Dün Dün 14:48 2 yaşındaki çocuğun feci sonu! Ablasıyla oyun oynarken 5. kattan düşen Reşit hayatını kaybetti
İstanbul Gayrettepe'de ablasıyla odasında oynayan 2 yaşındaki çocuk, pencerenin yanındaki masaya çıkıp 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen çocuk, ağır yaralı olarak ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Annesine koşan ablasının "Reşit gitti" diyerek haber verdiği öğrenilirken acılı baba Serdar Yılmaz, "Çocuğumun cansız bedeni kollarımdaydı, sedyeye kendim bıraktım" sözleriyle yürek parçaladı.
- Dün Dün 14:47 Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir kumpas çıktı
- Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir kumpas çıktı Baba oğul ve suç ortağının milyonluk kapkaç planını SAS büro çözdü Denizli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen milyonluk kapkaç olayının altından akıl almaz bir kumpas çıktı.
- Dün Dün 14:42 Şiddetle gündeme gelen kreşte geçen yıl da şiddet olayı yaşanmış
Tekirdağ'da şiddet görüntüleriyle gündeme gelen kreşte geçmiş yıl da şiddetin yaşandığı, bu nedenle işine son verilen öğretmenin mahkeme kararıyla işe iade edildiği belirtildi.
- Dün Dün 14:34 Türkiye gündemine oturan kreşten gelen yeni görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar
Tekirdağ'da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet skandalında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar bulunuyor.
- Dün Dün 14:29 CHP'li Özkoç "Ortada Tek Bir Tutuklu Yok, Kız Çocuklarına Kıyanlar Serbest" Dedi, AKP'li Turan "Hakim Olsam Tutuklarım" Karşılığını Verdi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ ile ilgili “Ortada tek bir tutuklu yok. Kız çocuklarına kıyanlar serbest” dedi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “O sapık eş ve baba ile ilgili, aile ile ilgili bir koruma, aklama var, bir cezasızlık var” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “AK Parti’nin suçu ve suçluyu koruyan tavırları da bu tür suç işleyenlere cesaret veriyor” diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Ben hâkim olsam şu an gördüğüm bilgilerle tutuklarım” karşılığını verdi.
- Dün Dün 14:28 Türkiye'nin konuştuğu kreşten gelen yeni görüntüler dehşete düşürdü! Çocuğu sandalyeye bağlamışlar
Tekirdağ'da, Türkiye gündemine oturan Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevindeki bazı öğretmen ve bakıcıların çocuklara karşı uyguladığı şiddet olayında, 1 yıl öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Başka bir dava dosyasına konu olan görüntülerde, kreşteki başka 2 çalışanın, bir çocuğu defalarca sandalyeye bağladığı anlar yer alıyor.
- Dün Dün 14:27 Antalya'da vatandaşa 'çeşme suyu' uyarısı: 3 gün kullanmayın
Antalya'da şiddetli yağış neden olduğu sel felaketinin ardından Finike Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları, onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir" denildi.
- Dün Dün 14:15 Letonya'da Noel Baba Etkinliği
RİGA, 12 Aralık (Xinhua) -- Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen geleneksel yeni yıl Noel Baba hayır etkinliğine katılan Noel Baba kostümleri giymiş insanlar, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Edijs Palens/Xinhua)
- Dün Dün 13:59 EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ SELVER HEMŞİRE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde dün eşi tarafından tüfekle öldürülen hemşire Selver Bulut'un (48) cenazesi memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.
- Dün Dün 13:07 Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- Dün Dün 13:01 İklim değişikliği tehdidi altındaki adalar Bozcaada örneğiyle korunacak
Akdeniz Havzası'ndaki Türkiye, İspanya, İtalya, Cezayir ve Yunanistan, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle risk altında olan adalarda suyun doğayla uyumlu yapılarla depolanması, doğru ve verimli kullanılması için birlikte çalışacak.
- Dün Dün 12:43 İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş
6 yaşındaki çocukla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kadir İstekli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İstekli'nin vakfın Sancaktepe'deki merkezinde verdiği bir vaazda "Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerine yer vermiş.
- Dün Dün 12:06 Karşı şeride geçen otomobil, otobüse çarptı, baba ve oğlu yaralandı
AKSARAY'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı.
- Dün Dün 11:45 Siirt'in tescilli battaniyesinin ustaları, mesleği geleceğe taşımak istiyor
Siirt'te tiftikten battaniye dokumacılığı yapan ustalar, unutulmaya yüz tutan mesleklerini gelecek nesillere aktarmak istiyor.
- Dün Dün 11:38 Kızına cinsel saldırıdan tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, hurdacılık yapan Serkan K., (41) eşinden ayrılıp yanına yerleşen kızı G.K.'ye (23), 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.
- Dün Dün 11:15 PORTRE- Türk edebiyatına birçok türde eser kazandıran usta kalem: Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yazar ve siyasetçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun vefatının üzerinden 48 sene geçti.
- Dün Dün 11:11 Düğünde ilginç anlar! Kızının halaydaki yerini gören baba, duruma anında müdahale etti
Türkiye'de gerçekleştirilen bir düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Kızının halay sırasında tanımadığı bir erkekle el ele tutuştuğunu gören baba, hemen duruma müdahale ederek kızını yanına çağırdı. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.
- Dün Dün 10:44 Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm Fragmanı | "Silahtaki parmak izleri kime ait?" @BenBuCihanaTV ?
Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm Fragmanı | "Silahtaki parmak izleri kime ait?" Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna KATIL: https://bit.ly/3V9bbqQTüm bölümleri izlemek için: https://bit.ly/3SKxXnACezayir karşısına çıkan ölüm makine kimdir?
- 11.12.2022 11 Ara 21:11 "27. Gezici Film Festivali" Sinop'ta sona erdi
Sinop'ta, Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 27'nci Gezici Film Festivali sona erdi.
- 11.12.2022 11 Ara 20:31 Kadınlar, Kadıköy'de Hiranur Vakfı'nı Protesto Etti: "İstismarcıların Affedildiği Bu Ülkede Hiçbir Çocuk Güvende Değil"
Kadınlar, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesiyle ‘imam nikahıyla evlendirmesi’ Kadıköy’de protesto eden kadınlar, “Bugün 6 yaşında bir çocuğa yapılana karşı sözde açıklamalar yapan siyasiler, dün bu suçun işlenmesini kolaylaştıran, beraat verilmesini mümkün kılan yasal düzenlemeleri bizim onca uyarımıza rağmen Meclis’ten geçiriyor. Hepiniz suçlusunuz. Ve istismarcıların affedildiği bu ülkede hiçbir çocuk güvende değil. Ama her çocuğun güvende, eşit, kendi kimliğiyle, özgürce yaşayabileceği bir toplum için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu da size dert olsun” dedi.
- 11.12.2022 11 Ara 18:21 Fren yerine gaza bastı, 2 kişiyi duvara sıkıştırdı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü 2 kişiyi duvara feci şekilde sıkıştırdı.
- 11.12.2022 11 Ara 18:19 Antalya Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesini sahneledi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini sanatseverlerle buluşturdu.