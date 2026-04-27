Adana'da baba tartıştığı kızını bıçakla yaraladı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K., yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K., vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

Baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.