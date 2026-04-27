Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş - Son Dakika
27.04.2026 16:33
Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi olurken, karşılaşma sonrası stat hoparlöründen Kerem Aktürkoğlu'nun geçmiş dönemdeki sesleri yankılandı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Galatasaray, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle 26. şampiyonluk kapısını ardına kadar aralayan sarı-kırmızılılarda, maç sonu kutlamalarına eski kaptan Kerem Aktürkoğlu’nun sesi damga vurdu.

KEREM'İN GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ STAT HOPARLÖRÜNE VERİLDİ 

Derbinin son düdüğüyle birlikte stadyum hoparlörlerinden tanıdık bir ses yükseldi. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun, Galatasaray forması giydiği 2023-24 sezonunda şampiyonluk sonrası sarf ettiği "Böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu; çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese..." sözleri tüm statta yankılandı. 

NELER OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere 2023-24 sezonunun sondan bir önceki haftasında Galatasaray, yine sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamış ancak rakibine 1-0 mağlup olarak şampiyonluk kutlamasını son haftaya bırakmıştı. O dönem eleştirilere hedef olan sarı-kırmızılılar, son hafta Konyaspor deplasmanında kazanarak kupaya uzanmıştı. Kerem Aktürkoğlu da şampiyonluk sonrası verdiği röportajda, rakiplerine gönderme yaparak bu zaferin "umut verildikten sonra gelmesinin" daha keyifli olduğunu dile getirmişti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

