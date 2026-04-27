Galatasaray\'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu\'nun o sözleri hoparlöre verilmiş

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Galatasaray, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle 26. şampiyonluk kapısını ardına kadar aralayan sarı-kırmızılılarda, maç sonu kutlamalarına eski kaptan Kerem Aktürkoğlu’nun sesi damga vurdu.
Derbinin son düdüğüyle birlikte stadyum hoparlörlerinden tanıdık bir ses yükseldi. Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun, Galatasaray forması giydiği 2023-24 sezonunda şampiyonluk sonrası sarf ettiği "Böylesi bence daha güzel oldu, daha tatlı oldu; çünkü biraz umut vermek güzel oldu herkese..." sözleri tüm statta yankılandı.
Hatırlanacağı üzere 2023-24 sezonunun sondan bir önceki haftasında Galatasaray, yine sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamış ancak rakibine 1-0 mağlup olarak şampiyonluk kutlamasını son haftaya bırakmıştı. O dönem eleştirilere hedef olan sarı-kırmızılılar, son hafta Konyaspor deplasmanında kazanarak kupaya uzanmıştı. Kerem Aktürkoğlu da şampiyonluk sonrası verdiği röportajda, rakiplerine gönderme yaparak bu zaferin "umut verildikten sonra gelmesinin" daha keyifli olduğunu dile getirmişti.
