Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı ve soruşturma çerçevesinde; bu güne kadat dönemin valisi Tuncay Sonel ve 12 kişi tutuklanmıştı.

4 SAAT SORU SORULDU

Bir yanda da devam eden soruşturma ve incelemeler bağlı olarak, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum'a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen, Erzurum Adliyesi'nde 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

ERZURUM ADLİYESİ'NDEN AYRILDI

Halen Erzurum'da tutuklu olarak bulunan Tuncay Sonel ilgili soruşturmayı sürdüren Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması ve gerekli tebligatın ardından Yılmaz Delen Erzurum'a geldi. Sabah saatlerinde tanık olarak bilgisine başvurulan Yılmaz Delen daha sonra Erzurum Adliyesi'nden ayrıldı.