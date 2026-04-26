Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat\'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu

26.04.2026 16:26  Güncelleme: 19:42
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun üniversiteden en yakın arkadaşı olan, 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi harekete geçti. Olayda yeni şüphelerin olduğunu söyleyen Batman Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, yeni şüphelerin doğduğunu belirterek, 27 Nisan'da Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını açıkladı.

GÜLİSTAN'IN ARKADAŞI ROJWELAT DA 2024'TE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024'te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

"SORU İŞARETLERİNE YENİ ŞÜPHELER EKLENDİ"

Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunulacağı, 14.30'da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

