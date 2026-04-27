Mersin’de TIR mermerleri işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’de istinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti ölü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Mut'a bağlı D-715 karayolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Karaman istikametinden gelen Y.G. idaresindeki mermer taşı yüklü TIR, freninin boşalmasının ardından yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın taşımış olduğu mermerler o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede işçi Zafer Gezer’in (38) hayatını kaybettiğini, B.Ç. ve M.T.D. ile birlikte TIR şoförü Y.G.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zafer Gezer’in cenazesi incelenmek üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?