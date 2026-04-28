Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

28.04.2026 08:33
Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasına tutuklu eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında bulunduğu tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş'ın babasıyla yazışmaları girdi. Yazışmalarda Altaş'ın babasına, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği, bir başka mesajda ise, "Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı belirlendi.

Tunceli’de 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren yeni delil kapsamında, kilit isimlerden Umut Altaş’ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

ESKİ VALİNİN OĞLUYLA AYNI ARAÇTAYDI

5 Ocak 2020 gecesi Gülistan Doku’nun telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Kayıtlara göre, Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğu belirlenen Umut Altaş’ın olayla bağlantısı yeniden değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel "delil karartma"," oğlu Mustafa Türkay Sonel ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 

YURT DIŞINA KAÇTI, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Umut Altaş’ın Mayıs 2022’de önce Meksika’ya, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği öğrenildi. Yetkililer Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’tan para talep ettiği görüldü. 

"ÖTECEĞİM LAN HER ŞEYİ, GÖRECEKSİNİZ DÜNYA KAÇ BUCAK"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Umut Altaş’ın, “Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım. Beni Amerika’ya yolladığını söylerim” ifadelerini kullandığı, ayrıca “Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak” mesajını yazdığı tespit edildi.

"HER ŞEYDEN HABERİN VAR O ZAMAN ŞEREFSİZ"

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ise Altaş’ın babasına, “Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum” dediği görüldü. Baba Celal Altaş’ın ise bu mesajlara, “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Ayrıca babanın daha önce gönderdiği 150 bin doları geri istediği de yazışmalarda yer aldı.

Soruşturmada ortaya çıkan bu yeni yazışmaların, sıradan bir kayıp vakasından cinayet dosyasına dönen Gülistan Doku olayında karanlık noktaların aydınlatılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. 

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Eski vali Tuncay Sonel

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Filinta Filinta:
    Haydi cinayet masası düğüm çözülüyor son vuruşunuzu yapın. Aydınlatın artık bu cinayeti. 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
