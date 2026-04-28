Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’daki olağanüstü seçim öncesi Mehmet Ali Aydınlar çalışmalarını hızlandırırken, kısa süre içinde adaylığını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim süreci resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, haziran ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, başkan adayları da çalışmalarını hızlandırdı.

SEÇİM TARİHİ NETLEŞTİ

Fenerbahçe’de olağanüstü seçim 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik kongre öncesi camiada hareketlilik artarken, gözler adaylara çevrildi.

AYDINLAR RESMİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar’ın, kısa süre içerisinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Aydınlar’ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek destek aldığı ifade ediliyor.

TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFER ATAĞI

Aydınlar’ın sadece seçim değil, sportif planlama için de adımlar attığı öğrenildi. Deneyimli ismin, dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu ve transfer çalışmaları için ön hazırlık yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce hem Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık yapan hem de Fenerbahçe’de yöneticilik görevinde bulunan Aydınlar, kulübe yabancı olmayan bir isim olarak öne çıkıyor. 2013 yılında da başkanlığa aday olan Aydınlar, o dönemde seçimi Aziz Yıldırım’a kaybetmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu Aracını park etmek isterken 2 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu

14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:22:54. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.