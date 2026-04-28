Fenerbahçe’de olağanüstü seçim süreci resmen başladı. Sarı-lacivertli kulüp, haziran ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, başkan adayları da çalışmalarını hızlandırdı.
Fenerbahçe’de olağanüstü seçim 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kritik kongre öncesi camiada hareketlilik artarken, gözler adaylara çevrildi.
Bir süredir çalışmalarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar’ın, kısa süre içerisinde başkan adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Aydınlar’ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek destek aldığı ifade ediliyor.
Aydınlar’ın sadece seçim değil, sportif planlama için de adımlar attığı öğrenildi. Deneyimli ismin, dünyaca ünlü teknik direktörlerle temas kurduğu ve transfer çalışmaları için ön hazırlık yaptığı belirtildi.
Daha önce hem Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkanlık yapan hem de Fenerbahçe’de yöneticilik görevinde bulunan Aydınlar, kulübe yabancı olmayan bir isim olarak öne çıkıyor. 2013 yılında da başkanlığa aday olan Aydınlar, o dönemde seçimi Aziz Yıldırım’a kaybetmişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe seçime gidiyor! Mehmet Ali Aydınlar sahaya indi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?