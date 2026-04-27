İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

27.04.2026 23:02
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Bordo-mavililere karşı 2 gol atan Berkan Kutlu'nun milli takımı hak ettiğini belirten İlhan Palut, "Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz milli takımı hak ediyor'' dedi.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''YIPRANMIŞ BİR ŞEKİLDE MAÇA HAZIRLANDIK''

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "İki takım da hafta içi kupa maçı oynadı. Bu maçlar uzatmaya gitti ve aynı oyunculara ciddi bir yük bindi. Açıkçası istikrarlı kadromuzu değiştirmek istemedim. Muleka'nın bileğinde de bir sorun vardı ancak yine de oynattık. Biraz yıpranmış bir şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor bu sezonun çok iyi takımlarından biri. Yeni kuruldular, genç oyuncuları var. Maçtan önce de söylediğim gibi zamana ihtiyaçları var gibi görünüyordu ancak yarışın içinde yer aldılar. Onları tebrik ediyorum.'' dedi. 

''HER ŞEYİN ÇOK İYİ BOLDUĞU BİR BÖLÜM VARDI''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, ''İlk yarıda her şeyin çok iyi olduğu bir bölüm vardı ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda ise, tempomuzun düşmesinden mi bilmiyorum, Trabzonspor oyunu domine etti. Augusto kozunu da iyi kullandılar. Gol bulabilecekleri pozisyonlar da yakaladılar. 2-1'den sonra istediğimiz kontratak fırsatlarını bulduk. Maçı ise savunma yaparak ve kontra ataklarla bir şekilde tamamladık." ifadelerini kullandı. 

BERKAN KUTLU İÇİN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

Trabzonspor'a 2 gol birden atan Berkan Kutlu'nun performansına dikkat çeken Palut, "Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz milli takımı hak ediyor. Vincenzo Montella 'Öyle yapsın, böyle yapsın' demiyorum tabii ki..." sözlerini sarf etti. 

