İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan\'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

SİVİLLER HEDEF OLDU: ÖLENLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 2’si kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca 3’ü kadın toplam 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarıyla Lübnan’ın güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve bazı bölgelerde kontrol sağlamıştı. Ateşkes kararına rağmen bölgede tansiyon düşmedi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı. Bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu. Ancak sahadaki saldırılar ateşkesin etkisini tartışmalı hale getirdi.