İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü

26.04.2026 23:14
İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

SİVİLLER HEDEF OLDU: ÖLENLER ARASINDA KADIN VE ÇOCUKLAR VAR

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 2’si kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca 3’ü kadın toplam 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı yoğun hava saldırılarıyla Lübnan’ın güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve bazı bölgelerde kontrol sağlamıştı. Ateşkes kararına rağmen bölgede tansiyon düşmedi.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı. Bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor.

ATEŞKES UZATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu. Ancak sahadaki saldırılar ateşkesin etkisini tartışmalı hale getirdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
