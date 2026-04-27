Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

27.04.2026 06:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisi ilacını tanıttı. RAGE reseptörünü bloke ederek hücre yaşlanmasını geciktirmeyi amaçlayan proje için 2 trilyon rubleyi aşan bütçe ayrıldı. Seri üretimin 2028-2030 arasında başlaması planlanırken, uzmanlar kesin sonuçlar için uzun test sürecine dikkat çekti. Putin ise daha önce yaptığı açıklamada “150 yaşına ulaşmak muhtemel” diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşımıştı.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga bölgesinde düzenlenen “Sağlıklı Uzun Ömür” konferansında, yaşlanma karşıtı aşı olarak nitelendirilen gen terapisi temelli ilacı kamuoyuna tanıttı.

“HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Moscow Times’ın haberine göre, 2025’te başlatılan “Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması” Ulusal Projesi somut sonuçlar vermeye başladı. Haberde, uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılan yaşlanmayı durdurma fikrinin artık teoriden çıkıp pratikte karşılık bulduğu ifade edildi.

YAŞLANMAYI TETİKLEYEN MEKANİZMA HEDEFTE

Sekirinsky, geliştirilen tedavinin doğrudan yaşlanma sürecini başlatan biyolojik mekanizmalara odaklandığını belirterek, “İlaç aktive edildiğinde hücre yaşlanmasını tetikleyen RAGE reseptörünü bloke ediyor” açıklamasını yaptı. Bu müdahaleyle hücrelerin genç kalma süresinin uzatılması ve yaşa bağlı dejeneratif süreçlerin yavaşlatılması hedefleniyor.

DEV PROJE: BÜTÇE 2 TRİLYON RUBLEYİ AŞTI

Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın bütçesinin 2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26,4 milyar dolar) geçtiği bildirildi. Projenin kapsamı ve finansal büyüklüğü, Rusya’nın bu alana verdiği stratejik önemi ortaya koyuyor.

SERİ ÜRETİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, deneysel aşamadaki tedavinin seri üretim sürecine ilişkin takvimi de paylaştı. Golikova, “Bu tedavinin seri üretimine 2028 ile 2030 yılları arasında başlanması planlanıyor” dedi.

ÖMÜR UZAYABİLİR, ANCAK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ortalama erkek yaşam süresinin 67 yıl olduğu Rusya’da, projenin başarıya ulaşması halinde insan ömrünün ciddi şekilde uzayabileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür iddiaların kesinlik kazanması için uzun vadeli bilimsel testler ve kapsamlı doğrulama süreçlerinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

PUTİN’DEN DİKKAT ÇEKEN “150 YIL” YORUMU

Yaşlanma karşıtı aşı çalışmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun yaşam konusundaki açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı. Putin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yapay zeka konferansında, “150 yaşına ulaşmak muhtemel. Ancak bu bile para gibi her zaman yetersiz kalacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Vladimir Putin, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı
ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı ABD askerlerinin yemek krizi: Yeni görüntüler sızdı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
23:14
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 06:38:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.