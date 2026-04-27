Tedesco\'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
27.04.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun "Antrenmanlarımız izleniyor" sözleri sonrası ortaya çıkan görüntülerde Samandıra’nın dışarıya açık yapısı dikkat çekerken, taraftarlar teknik direktöre hak vererek taktiklerin rakiplere sızdığı yönünde yorumlar yaptı. Söz konusu görüntülerde Samandıra Tesisleri’nin çevresinin dışarıdan rahat bir şekilde izlendiği görülüyor.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Samandıra’daki çalışma düzenine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun sözleri tartışılmaya devam ediyor. İtalyan teknik adamın “Antrenmanlarımızı herkes izleyebiliyor” ifadelerinin ardından ortaya çıkan görüntüler gündemi daha da alevlendirdi.

TESİSLERİN AÇIK YAPISI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Samandıra Tesisleri’nin çevresinin dışarıdan izlenebilir şekilde açık olduğu görüldü. Antrenman sahalarının farklı noktalardan rahatlıkla gözlemlenebildiği bu görüntüler, Tedesco’nun sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

TARAFTARDAN DESTEK: ADAM HAKLI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Birçok taraftar, “Tedesco haklı, herkes antrenmanları izleyebiliyor” görüşünü dile getirirken, bu durumun rakiplerin taktikleri önceden analiz etmesine neden olabileceğini savundu.

TAKTİK GİZLİLİĞİ TARTIŞMASI

Yapılan yorumlarda, antrenmanların dışarıya açık olmasının takımın oyun planlarının rakipler tarafından kolayca çözülebileceği yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Bu durum, Fenerbahçe’de sezon boyunca yaşanan taktiksel sorunların nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 11:30:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.