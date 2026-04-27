Tedesco\'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Samandıra’daki çalışma düzenine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun sözleri tartışılmaya devam ediyor. İtalyan teknik adamın “Antrenmanlarımızı herkes izleyebiliyor” ifadelerinin ardından ortaya çıkan görüntüler gündemi daha da alevlendirdi.

TESİSLERİN AÇIK YAPISI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Samandıra Tesisleri’nin çevresinin dışarıdan izlenebilir şekilde açık olduğu görüldü. Antrenman sahalarının farklı noktalardan rahatlıkla gözlemlenebildiği bu görüntüler, Tedesco’nun sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

TARAFTARDAN DESTEK: ADAM HAKLI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Birçok taraftar, “Tedesco haklı, herkes antrenmanları izleyebiliyor” görüşünü dile getirirken, bu durumun rakiplerin taktikleri önceden analiz etmesine neden olabileceğini savundu.

TAKTİK GİZLİLİĞİ TARTIŞMASI

Yapılan yorumlarda, antrenmanların dışarıya açık olmasının takımın oyun planlarının rakipler tarafından kolayca çözülebileceği yönünde değerlendirmeler öne çıktı. Bu durum, Fenerbahçe’de sezon boyunca yaşanan taktiksel sorunların nedenlerinden biri olarak gösterildi.