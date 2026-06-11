Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak - Son Dakika
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Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

11.06.2026 16:43
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CHP'de, Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti. İstifaların ardından PM 28 üyeyle toplanırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil, ilgili mahkemedir. Parti Meclisi'nde olağan kurultay takvimi açıklanması konusunda karar almış bulunmaktayız. Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz" dedi.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan tartışmalar Parti Meclisi toplantısına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı öncesi, Özgür Özel'e yakın 28 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

İstifa dilekçeleri, CHP TBMM Grup Amiri Mustafa Biçer tarafından CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İstifaların ardından CHP Parti Meclisi, mazeretli üyeler dışında 28 kişiyle toplandı. toplantı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu.

Sarı, "Parti Meclisinde olağan kurultay takvimi açıklanması konusunda karar almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu. 

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

"PM EKSİK TOPLANDI"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Parti Meclisi'nin eksik toplandığını söyledi. Sarı, "'PM eksik toplandı. İstifa ettiğini belirten arkadaşlarımız oldu. Tam bir PM toplantısı yapmayı umuyorduk. Ancak bu mümkün olamadı" dedi.

"İSTİFALARIN MUHATABI CHP GENEL MERKEZİ DEĞİL"

Müslim Sarı, kendilerine ulaşan listenin 27 PM üyesinin istifa dilekçesinden oluştuğunu belirterek 57 kişilik Parti Meclisi'nde 30 üyenin görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Sarı, istifalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İstifa tek taraflı bir işlem ama birtakım usul ve esaslara uymak gerekir. İstifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değil. İstinaf Mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor" dedi.

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

"OLAĞAN KURULTAY TAKVİMİ OLUŞTURMA KARARI ALDIK"

Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin de gündeme geldiğini belirten Sarı, hukuki durum nedeniyle olağan ya da olağanüstü kurultay tartışmasının sürdüğünü söyledi.

Sarı, "Olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili çalışma yapılması konusunda karar almış durumdayız. Tabii şöyle sorular gelebilir: 'Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay?'

Çünkü olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak mevcut mahkeme kararı çerçevesinde bu tarihi belirleyemiyoruz. Çünkü ortada henüz kesinleşmemiş bir yargı kararı var ve bu kararın ne zaman kesinleşeceğini de öngöremiyoruz. Dolayısıyla bugünden çıkıp 'Şu tarihte bir kurultay yapalım' diyemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

PM SAYISI TARTIŞMASI

Özel kanadı, istifalarla üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nın resmen düştüğü açıklandı.

9 MİLLETVEKİLİ İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Partinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin ihracı talep edilmiş, parti üyelikleri askıya alınmıştı.

Bu isimlerden PM üyesi olan Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Veli Ağbaba'nın eksikliğiyle PM'nin 53 üyeyle toplanması öngörülüyordu. Ancak Özgür Özel'e yakın 28 ismin istifasıyla PM'nin sayısı daha da düştü.

Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ KURULTAYI TARTIŞIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Müslim Sarı'nın açıklamalarına göre, PM toplantısında kurultay süreci ele alındı ancak takvime ilişkin kesin bir karar açıklanmadı.

İSTİFA EDEN PM ÜYELERİ

  • 1- Sevgi Kılıç
  • 2- Selin Sayek Böke
  • 3- Erbil Aydınlık
  • 4- Ednan Arslan
  • 5- Zeynel Emre
  • 6- Yunus Emre
  • 7- Gökçe Gökçen
  • 8- Özgür Karabat
  • 9- Ulaş Karasu
  • 10- Aylin Nazlıaka
  • 11- Hakkı Süha Okay
  • 12- Sezgin Tanrıkulu
  • 13- Gamze Taşcıer
  • 14- Yüksel Taşkın
  • 15- Bülent Tezcan
  • 16- Seyit Torun
  • 17- Pınar Uzun Okakın
  • 18- Aylin Yaman
  • 19- Emre Yılmaz
  • 20- Gökhan Zeybek
  • 21- Hüseyin Yaşar
  • 22- Ayşe Eser Danaşıoğlu
  • 23- Umut Akdoğan
  • 24- Veli Ağbaba
  • 25- Fethi Açıkel
  • 26- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • 27- Aysu Bankoğlu
  • 28- Yaşar Seyman

Kaynak: İHA, ANKA

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Müslim Sarı, Özgür Özel, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Rukiye G Rukiye G:
    partide çok değişik şeyler yaşanıyo doğrusu haberi okuyunca içim kalmadı 0 0 Yanıtla
  • Nafiye Şahin Nafiye Şahin:
    merak ettim de yetkililer bu istifaları mahkemeye mi götürecek yoksa kendi aralarında mı çözerler 0 0 Yanıtla
  • Serkan Kalaycı Serkan Kalaycı:
    ya bu ne ya partide neler oluyo valla şaşkın kaldım böyle bir ortamda turizm ve ülke imajından bahsetmek zor oluyo yabancılar bunu görüyo ve güven sarsılıyo bu tür iç çekişmeler bizi zamanla ciddi şekilde zayıflatacak gibi hissediyorum 0 0 Yanıtla
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