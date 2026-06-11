CHP\'de kazan kaynarken Muharrem İnce\'den öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma", Özgür Özel’in ise "direnme" çıkışlarıyla alevlenen parti içi gerilime, yuvaya geri dönen Muharrem İnce de dahil oldu. CHP içerisindeki güç savaşlarında nasıl bir pozisyon alacağı merakla beklenen İnce, dün akşam SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı’ya gönderdiği mesajla radikal bir kurultay çağrısında bulundu.

"GENEL BAŞKANI DELEGELER DEĞİL, ÜYELER SEÇSİN"

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında aktardığı bilgilere göre; Muharrem İnce, CHP’deki liderlik tartışmalarına son verecek köklü bir tüzük değişikliği önerdi. Yeni bir parti kurulması fikirlerine kesinlikle karşı çıkan İnce, delege sisteminin tamamen kaldırılmasını talep etti. İnce, CHP Genel Başkanı'nın doğrudan partiye kayıtlı tüm üyelerin katılımıyla seçileceği demokratik bir kurultay formülünü dile getirdi.

"KİMSENİN YANINDA DEĞİLİM"

Parti içi kutuplaşmada herhangi bir klikten yana saf tutmadığını belirten Muharrem İnce, hedefinin CHP'nin bölünmesini engellemek olduğunu vurguladı. "Kimsenin partililiğinin tartışılmaması gerekiyor" diyerek taraflara uzlaşı mesajı gönderen İnce, geleceğe yönelik şahsi bir ikbal beklentisi taşımadığını ifade ederek şu dikkat çekici sözleri sarf etti: "CHP'den hiçbir şahsi beklentim yok. Bu süreçte kimsenin yanında ya da karşısında konumlanmıyorum. Sadece partime ve örgütüme 'abilik' yapmak istiyorum."

"CHP, SARAY REJİMİNİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞTÜR"

Hafta içi yaşanan 'grup toplantısı' krizinin ardından "Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım" diyerek yazılı bir açıklama da paylaşan İnce, mevcut parti yönetimini ve muhalif kanatları sert bir dille uyardı. Kılıçdaroğlu ve Özel ekseninde yürüyen tartışmaları "talihsiz bir kavga" olarak nitelendiren İnce, "Ne yazık ki CHP, saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür. 'Arınma' ve 'direnme' kavramları etrafında, CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir" diyerek, parti içi enerjinin iktidara karşı kullanılması gerektiğinin altını çizdi.