İzmir'de Tire Belediye Başkanı Hayati Dokuroğlu da CHP'den istifa etti.

TİRE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DA İSTİFA KARARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamasının ardından kentte istifa dalgası başladı. Parti yönetiminin son dönemde aldığı ihraç kararlarına ve İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasına tepki göstererek bağımsız kalma kararı alan Tugay'ın ardından, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"İHRAÇ KARARLARI ENDİŞE VERİCİ"

Öte yandan Cemil Tugay istifa açıklamasında şunları söyledi: "Değerli İzmirli Hemşerilerim ve Kamuoyumuzun Bilgilerine

Cumhuriyet Halk Partimiz’in maruz kaldığı “Mutlak Butlan” kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir’in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

"SİYASİ İRADE HOYRATÇA GÖZARDI EDİLİYOR"

Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım.

"ÜLKEMİZİN VESAYETTEN UZAK BİR CHP'YE İHTİYACI VAR"

Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak “ Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir.

"BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım."