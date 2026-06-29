FIFA 2026 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek taraftarını üzen A Milli Takım'da futbolcular yurda dönmesinin ardından tatile çıktı.
Zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Bodrum’da alan milli oyuncular Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı, plajda stres attı.
Keyifli anlar yaşayan ikiliye, milli takım teknik ekibinden Fadıl Koşutan ile Kayserisporlu futbolcu Furkan Soyalp de eşlik etti. Kumsalda plaj voleybolu oynayarak formlarını korumaya çalışan sporcuların hırslı ve neşeli halleri dikkat çekti.
İki ismin plaj voleybolundaki görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu. Bazı futbolseverler, oyuncuların rahat tavırlarına tepki gösteren yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Dünya Kupası › İki milli futbolcu Dünya Kupası biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı - Son Dakika
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