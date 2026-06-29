ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sanal medyada paylaştığı videolar nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından hakkında yakalama kararı nedeniyle Panama bayraklı kruvaziyerden indikten sonra kendisini bekleyen polislere teslim olan Tamar Tanrıyar, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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