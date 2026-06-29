Fenerbahçe\'den 90 milyon Euro\'luk operasyon

Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, kulübün üzerindeki finansal yükü hafifletmek adına vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, kulübün kapısına dayanan 90 milyon Euro'nun üzerindeki vadesi geçmiş borç krizini çözmek amacıyla hazırlanan kapsamlı mali planı resmen devreye soktu.

YARISINDAN FAZLASI ÖDENDİ, NAKİT AKIŞI HIZLANDI

Yürütülen titiz finansal operasyonun ilk meyveleri alındı ve vadesi gelen borçların %50’den fazlası kapatıldı. Bu doğrultuda kulüp kasasından yaklaşık 48 milyon Euro’luk bir ödeme gerçekleştirildi. Yönetimin önündeki ikinci kritik eşik ise 15 Temmuz olacak. Sarı-lacivertlilerin bu tarihe kadar 35 milyon Euro'luk bir ödeme daha yapması gerekiyor. Hedef, 15 Temmuz’a kadar vadesi dolan tüm borçları sıfırlayarak toplam ödeme miktarını 90 milyon Euro’nun üzerine çıkarmak.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ MALİ ENGELLER KALKTI

Bu devasa hamleyle birlikte Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesinde elini fazlasıyla güçlendirdi. Finansal sürdürülebilirlik konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldıran yönetim, daha rahat bir nakit akışı sağlayarak planladığı yıldız transferleri gerçekleştirmek için en büyük engeli aşmış oldu.

YENİ KAYNAKLAR DEVREYE SOKULDU

Kulübe derin bir nefes aldıran bu dev bütçenin, Fenerbahçe’nin mevcut gelir kalemlerinin optimize edilmesi ve yönetimin devreye aldığı yeni finansal kaynaklar sayesinde yaratıldığı öğrenildi.