Kene Tutunması KKKA'dan Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika
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Kene Tutunması KKKA'dan Ölümle Sonuçlandı

04.07.2026 10:15
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Tokat'ta kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden bir vatandaş hayatını kaybetti.

Tokat'ta kene tutunması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan 60 yaşındaki A.K., tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K., yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Burada tedavi altına alınan A.K.'nın durumu 4 gün sonra ağırlaştı. Bunun üzerine A.K., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kene Tutunması KKKA'dan Ölümle Sonuçlandı

KKKA TANISI KONULDU, KURTARILAMADI

Sivas'ta yapılan tetkiklerde A.K.'ya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu. Hastanede tedavisi süren A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

A.K.'nın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı iddia edildi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, Artova, Sivas, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kene Tutunması KKKA'dan Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika

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