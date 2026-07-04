Tokat'ta kene tutunması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanan 60 yaşındaki A.K., tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan 60 yaşındaki A.K., yüksek ateş şikayetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
Burada tedavi altına alınan A.K.'nın durumu 4 gün sonra ağırlaştı. Bunun üzerine A.K., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.
Sivas'ta yapılan tetkiklerde A.K.'ya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu. Hastanede tedavisi süren A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
A.K.'nın vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardığı iddia edildi.
Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.
Son Dakika › Sağlık › Kene Tutunması KKKA'dan Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika
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