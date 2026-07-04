"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

04.07.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu ile tutuklanmadan önce yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Avukatı aracılığı ile açıklama yapan Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın" dediğini doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun bu istek karşısında sadece kafasını salladığını ifade etti. Ayrıca Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini ancak karşılaşmanın emrivaki şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube'da 10 milyondan fazla kişinin izlediği 'Ölü Deniz' adlı gösterisindeki bazı espriler gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı.  Yurt dışından döndükten sonra havaalanında tutuklanan Göktaş, dün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Göktaş'a destek olmak için çok sayıda kişi Adliye binasına gitmişti. Adliyeye gelenler arasında 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu. Kılıçdaroğlu ve ekibi adliyeye gelenler tarafından protesto edilirken Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği ifade edilen bir söz gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU BAŞINI SALLADI"

Avukatı aracılığı ile gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylerken, "Sulh Ceza'ya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. 'Geçmiş olsun' dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, 'yok' dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

'Ölü Deniz' adlı stand-up şovunun YouTube'da yayınlamasının ardından komedyen Deniz hakkında soruşturma başlatıldı.

Göktaş, 2 Temmuz'da yurt dışı tatilinden döndü ve havaalanında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Göktaş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanı'na hareket" iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye Göktaş'a destek için giden çok sayıda kişinin yanı sıra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da desteğe gitti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı. Aslan, Göktaş'ın tutuklama kararını öğrenince "Neşemizi çalamazlar" dediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 'CHP'yi salın' diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    ihtiyar boş yere gitmişsin değmez bunlara nüfusunu eskitmişsin 5 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Sen mi bileceksin gençliğe ne iyi gelir ne iyi gelmez? Getirsinler sandığı herkes kendi cevabını versin. Terbiyesizlik yapmayın. Eğer ben yaparsam hayal gücün eksik kalır:) 2 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler Ankara’da İttifakın kaderini belirleyecek “NATO 3.0“ masada Gözler Ankara'da! İttifakın kaderini belirleyecek "NATO 3.0" masada
Çankırı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Rekabet Kurulundan Haribo’ya geçici tedbir kararı Rekabet Kurulundan Haribo'ya geçici tedbir kararı
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Müjdeyi verdiler TFF’den yeni futbol kuralları açıklaması Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cristiano Ronaldo’nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat Cristiano Ronaldo'nun penaltı kullandığı anda ağzından çıkan kelimeye dikkat
Gişe bariyerlere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti Gişe bariyerlere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Beklenen karar verildi Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş gelişmesi Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

13:24
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok
Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
13:16
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
13:10
İstanbul’da şiddetli sağanak Genç kadın son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı
12:59
İzmir’de ayı dehşeti Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi
12:52
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Ev sahibi 60 metre havaya uçmuş! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
12:00
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 15:07:28. #7.12#
SON DAKİKA: "CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.