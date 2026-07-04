"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş

Komedyen Deniz Göktaş, YouTube'da 10 milyondan fazla kişinin izlediği 'Ölü Deniz' adlı gösterisindeki bazı espriler gerekçe gösterilerek 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla tutuklandı. Yurt dışından döndükten sonra havaalanında tutuklanan Göktaş, dün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Göktaş'a destek olmak için çok sayıda kişi Adliye binasına gitmişti. Adliyeye gelenler arasında 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu da bulunuyordu. Kılıçdaroğlu ve ekibi adliyeye gelenler tarafından protesto edilirken Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği ifade edilen bir söz gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU BAŞINI SALLADI"

Avukatı aracılığı ile gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Göktaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediğini söylerken, "Sulh Ceza'ya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. 'Geçmiş olsun' dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, 'yok' dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. 'Madem geldiniz milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın' dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti" açıklamasını yaptı.