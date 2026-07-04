CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti - Son Dakika
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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

04.07.2026 15:18
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Adnan Beker, parti içinde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan siyasi hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Beker'in istifa açıklamasında parti içi yapıya ve yönetim anlayışına yönelik getirdiği sert eleştiriler dikkat çekti.

"KİŞİSEL HESAPLAR VE HUKUKSUZLUK HAKİM"

Partisinden ayrılma gerekçesini kamuoyuyla paylaşan Beker, mevcut yapı içerisinde siyaset yapmanın ülkeye fayda sağlamayacağını savundu. Beker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

YOLUNA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM EDECEK

İstifa kararının ardından Meclis'teki siyasi kariyerine nasıl yön vereceğine de değinen Beker, herhangi bir partiye geçiş sinyali vermeyerek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Beker, açıklamasını, "Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim" sözleriyle tamamladı.

ADNAN BEKER KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'ta doğan Adnan Beker, ilk ve ortaöğrenimini Ankara Solfasol’da, lise eğitimini Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamladı.

Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde çalıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vakıf ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

Beker, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Tam bir curcuna partisi 2 0 Yanıtla
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