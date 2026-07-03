Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

03.07.2026 15:58
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı. Karara tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız" derken, Göktaş'ın kendisi ile görüşen Kılıçdaroğlu'na “CHP’yi salın başkanım” dediği öne sürüldü.

Stand-up gösterilerindeki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın adli süreci tutuklama kararıyla sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği adli makamlarca "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİ HOŞGÖRÜLÜ OLMAK ZORUNDA

Göktaş'ın tutuklanmasının ardından adliye sürecini yakından takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, yargı kararına sert tepki gösterdi. Demokrasilerde sanatçıların ifade özgürlüğünün temel bir hak olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, siyasilerin eleştirilere tahammül etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde sanatçıların söz söyleme özgürlüğü vardır. Siyasetçiler de sanatçıların yaptığı eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi

"KAÇMA NİYETİ YOK, MORALİ YERİNDE"

Deniz Göktaş ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini ve moralinin yerinde olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savundu:

"Bu zor durumu atlatacağına inanıyorum. Tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Kendisi sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yok. Onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir. Demokrasiye ve insan haklarına zarar verir."

AVUKATLARINA "NEŞEMİZİ ÇALAMAYACAKLAR" MESAJI

Öte yandan, gazeteci Barış Pehlivan adliye koridorlarında yaşananlarla ilgili detayları paylaştı. Pehlivan'ın aktardığına göre; Deniz Göktaş kararın açıklanmasının ardından avukatlarına dönerek "Neşemizi çalamayacaklar" diye seslendi.

GÖKTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: CHP'Yİ SALIN BAŞKANIM

Adliyedeki en ilginç anlardan biri ise Kılıçdaroğlu ile Göktaş arasındaki kısa diyalog oldu. Barış Pehlivan'ın aktardığı bilgilere göre; tutuklanmadan hemen önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın başkanım” dedi. Bu sözler, tutuklama kararının yanı sıra sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Gündem, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Sınırlarını bilmeyene sınır çizilir. Bu sınırlar aslında herkesin güven içerisinde olacağı sınırlardır. 18 6 Yanıtla
  • hüseyin karakoç hüseyin karakoç:
    Sanatçılar tabiki değerlidir.Fakat sanatçıyım diye herkesin herşeyi söyleme hakkı yoktur.Dini değerler Bazıları için önemli olmayabilir.Fakat bizim için Çok Önemlidir. 11 2 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    insanların kutsalına saygı duyulmalı 9 2 Yanıtla
  • Ali Örs Ali Örs:
    soytarılığı gidip evinde yapsın 9 2 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    Kemal bey boş yapmış 7 1 Yanıtla
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