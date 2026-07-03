Deniz Göktaş tutuklandı - Son Dakika
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Deniz Göktaş tutuklandı

03.07.2026 15:07
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"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.

Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Deniz Göktaş hakkında karar verildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Dün yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Göktaş, adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi. 

Deniz Göktaş tutuklandı

ADLİYEDE PROTESTO

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından, adliyede bulunan bazı vatandaşlar "Deniz Göktaş yalnız değildir. Susmuyoruz, korkmuyoruz" sloganları attı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; Göktaş'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İki suçlamayı da reddeden ve sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Deniz Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim. Bu, 1 Haziran tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu YouTube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir."

"İNCİNDİKLERİNE DAİR BİR ŞİKAYET GELMEDİ"

"Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasını kabul etmediğini ifade eden Göktaş, gösterisini uzun süredir Türkiye'nin birçok şehrinde sahnelediğini, böyle bir kastı olmadığını söyledi. Göktaş, "Bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 binin üzerinde seyirci bu gösterimi izledi ve hiçbirinden bu bölüme ilişkin incindiklerine dair bir şikayet gelmedi. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Sadece dindarlar değil, her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. ‘Favori kitabım' diyorum. ‘Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur. Böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANINI AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

İfadesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına da değinen Göktaş, sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Göktaş, "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. ‘Diktatör' kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece. Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler, ideolojiler ve Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Kimlik tespiti sırasında aylık geliri sorulan Göktaş, “yüksek gelirli” cevabını verdi.

Deniz Göktaş tutuklandı

KILIÇDAROĞLU: GÖRÜŞTÜM, MORALİ İYİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Deniz Göktaş'a destek vermek için adliyeye geldi. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde sanatçıların söz söyleme özgürlüğü vardır. Siyasetçiler de sanatçıların yaptığı eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz beyle görüştüm, morali yerinde. Bu zor durumu atlatacağına inanıyorum. Tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Kendisi sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yok. Onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir. Demokrasiye ve insan haklarına zarar verir" ifadelerini kullandı. 

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Göktaş tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Artık biraz da hapishanede gösteri yapsın 14 3 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    herkes ayağını denk alsın 13 3 Yanıtla
  • Erdi Özakdarma Erdi Özakdarma:
    Yazık... 3 8 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Hapishanedeki mahkumlar için iyi bir haber. Onların da gülmeye ihtiyacı var. 4 1 Yanıtla
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    istediğini söyleyen herkese ders olsun. haddi aşmamak lazım. 2 1 Yanıtla
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