Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.
X-Bionic Sphere'de oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk 11'de Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 55. dakikada Devrim Şahin kaydetti. Gyirmot'un tek golü ilk yarıda geldi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı - Son Dakika
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