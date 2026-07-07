Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi - Son Dakika
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Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi

07.07.2026 15:48
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Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi basının karşısına çıkan iki lider, ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verirken; Trump'ın F-35 savaş uçakları hakkında açık kapı bıraktı. Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" dedi.

NATO Zirvesi için başkentte bulunan ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde basının karşısına geçti.

Erdoğan, mevkidaşına şu sözlerle seslendi:

"Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile olması bizlere ayrı bir güç katacaktır."

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A VE TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Basın toplantısında söz alan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel dostluğunun altını çizerek Türkiye'nin askeri ve bölgesel gücüne dikkat çekti.

"ÇOK YAKIN DOSTUZ"

"Çokça basına da yansıdı, biz çok yakın arkadaş, dostuz. Başından beri iyi bir ilişkimiz var. Aramızdaki ilişki çok özel." diyerek sözlerine başlayan Trump, Ankara'nın altyapısına da övgüler dizdi. Havalimanına iner inmez kendi adının verildiği bina ile karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ABD Başkanı, "Havalimanı çok güzel, bütün yollar yeni." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin askeri kapasitesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine özel bir parantez açan Trump, Türkiye'nin çok güçlü bir lidere ve askeri güce sahip olduğunu belirtti. "Bu ilişkimizden dolayı her şey iyi gidiyor. Cumhurbaşkanı'na çok saygım var." diyen Trump, görüşmenin detaylarına ilişkin de ipuçları verdi.

İRAN DA MASADA OLACAK

İki liderin gündemindeki kritik konulardan birinin İran olduğunu belirten Trump, bu konuda net mesajlar vererek, "Görüşmemizde büyük ihtimalle İran'dan da bahsedeceğiz. Ordusunu büyük ölçüde yok ettik. Nükleer silahları olamayacak." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, ikili arasında çok verimli bir temas trafiği yaşandığını belirterek, Türkiye'de bulunmaktan onur duyduğunu, çok güzel bir görüşme gerçekleştirip birlikte birçok iş yaptıklarını ifade etti.

TRUMP, F-35 İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Toplantının soru-cevap bölümünde en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye'nin F-35 tedarik süreci oldu. Trump, F-35 savaş uçaklarına ilişkin gelen soruya oldukça ılımlı bir yanıt vererek satış için açık kapı bıraktı:

"Bu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes 'neden bunu yapmayalım ki?' diyor. Türkiye aynı zamanda çoğu ülkeden de sadık. Bu, üzerine düşündüğümüz bir konu. Dünyanın en iyi uçağı F-35 ve bunu düşüneceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 5 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK

Erdoğan ise F-35 uçaklarına ilişkin, "Tabii F-35 bizim için yeni bir konu değil ve bunu izler daha önce de ABD şile görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize ayrıca sözü var ve bu zirvedeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da sayın Trump daima sözünün arkasındadır. F-35 konusunda da hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    olur olur neden olmasın ben F35 verim sen nadir elementleri ver mesela 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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