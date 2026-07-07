Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
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Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı

Külliye\'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
07.07.2026 21:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36’ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. İttifak üyesi olmayan bazı liderlerin de katıldığı davetin ardından geleneksel aile fotoğrafı çekildi. Karede, Erdoğan çiftinin sağında ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merz; solunda ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi.

ERDOĞAN ÇİFTİ KONUKLARI KAPIDA KARŞILADI

Davete NATO kapsamında düzenlenen belirli toplantılara katılan ancak NATO üyesi olmayan bazı devlet başkanları ve eşleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini kapıda karşılayarak, tek tek fotoğraf çektirdi.

Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Resepsiyonun ardından NATO Zirvelerinin klasiklerinden olan aile fotoğrafı çekildi.

Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sağında ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, solunda ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin bulunduğu görüldü. 

Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı

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Son Dakika Nato Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
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