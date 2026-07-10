Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı - Son Dakika
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Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbul\'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90\'ı aştı
10.07.2026 11:07
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İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda doluluk oranının yüzde 90'ı aşması ve artan mezar yeri ücretleri, vatandaşları cenazelerini memleketlerine defnetmeye yöneltti. Kent merkezinde yer kalmayınca yeni definler Kilyos, Silivri ve Çekmeköy gibi bölgelere yapılırken, 1. grup mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 334 bin lirayı geçti. Benzer mezarlık ve maliyet sorunu Ankara ile İzmir'de de yaşanıyor.

İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması, yeni definler için yer bulunmasını her geçen gün zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı, merkezde yer kalmaması nedeniyle cenazeleri Kilyos, Silivri Çanta ve Çekmeköy gibi kentin çeperlerindeki mezarlıklara yönlendiriyor. Bu durum ise özellikle bayramlarda ve özel günlerde kabir ziyareti yapmak isteyen aileler için ulaşım sorununu da beraberinde getiriyor.

VATANDAŞLAR CENAZELERİNİ MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok vatandaş cenazelerini memleketlerine defnetmeyi tercih ediyor. Vatandaşlar, "Burada Kilyos'a, Silivri'ye gömülüp yabancı gibi kalacağına, hiç değilse ata toprağında huzurla yatsın." diyerek tercih nedenlerini dile getiriyor.

İBB'nin gasilhane, kefenleme, tabut ve cenazenin memlekete ücretsiz nakledilmesini sağlaması da bu tercihin artmasında etkili oluyor.

MERKEZİ MEZARLIKLARDA FİYAT 334 BİN LİRAYI AŞTI

Şehir merkezindeki mezarlıklarda yer bulmanın zorlaşmasının yanı sıra fiyatlar da dikkat çekiyor. 2026 tarifesine göre Zincirlikuyu, Karacaahmet, Aşiyan ve Ulus gibi 1. Grup mezarlıklarda hayattayken boş mezar yeri satın alma bedeli 334 bin 896 liraya yükseldi.

Mevcut durumda Aşiyan, Edirnekapı, Eyüpsultan, Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu ve Avcılar Merkez Mezarlığı tamamen dolmuş durumda.

Çekmeköy, Hekimbaşı, Ayazağa, Bahçeköy, Beylikdüzü Yakuplu, Gürpınar, Büyükçekmece Yeni, Göktürk, Kemerburgaz ve Kurtköy mezarlıkları ise doluluk sınırına yaklaşmış bulunuyor.

Defin yapılabilen başlıca alanlar ise Kilyos, Silivri Yeni, Çanta, Pendik Yeni, Tuzla Şifa ve Kısırkaya mezarlıkları olarak sıralanıyor.

"ÖLÜSÜNE MEZAR BULAMAMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Şehir Planlayıcısı ve Kentsel Strateji Uzmanı Ramazan Kuloğlu, yaşanan sorunun temelinde plansız kentleşme ve yüksek arsa maliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Kuloğlu, "Konut ve ticari alan getirisi o kadar yüksek ki kent merkezlerinde mezarlık alanı olarak ayrılabilecek kamusal araziler yıllar içinde betona teslim edildi. Metrekare değerlerinin bu kadar yükseldiği bir tabloda dirisine ev bulamayan şehirlerin ölüsüne mezar yeri bulamaması sürpriz değil." ifadelerini kullandı.

ANKARA VE İZMİR'DE DE DURUM BENZER

Benzer sorunlar yalnızca İstanbul'da yaşanmıyor.  İzmir'de kent merkezindeki 30 mezarlık tamamen dolarken, 2026 itibarıyla aile mezarlığı ücretleri yaklaşık 200 bin liraya yükseldi.

Ankara'da ise Karşıyaka, Gölbaşı ve Cebeci gibi merkezi mezarlıklarda aile kabristanları için kişi başına talep edilen ücret 75 bin liraya kadar çıktı.

Mezarlıklar Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Kilyos, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hatice Tokay Hatice Tokay:
    insanlar meftalarını nasıl ziyaret edecek 0 0 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Mezarlık yeri saçma.. öldükten sonra yakacaksın küllerini boğaza dökeceksin hiç olmazsa yaşarken göremediği boğazı öldüğü zaman görür 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    mezarlıklar otopark yapılmalı. mezarda mermer ve inşaat yasaklanmalı. mezarlık sistemi değişmeli.. 0 0 Yanıtla
  • servet_keanu@hotmail.com [email protected]:
    İstanbul dan bunaldık zaten ölürsem de aileme söyledim Sivas’a gömsünler benim memleketim yeter bana 0 0 Yanıtla
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