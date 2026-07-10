Esenler'de dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenler'de dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10.07.2026 14:04  Güncelleme: 14:05
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Esenler'de dede A.H.'nin kullandığı hafif ticari aracın altında kalan 2 yaşındaki torunu Aybüke H. ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dede gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESENLER'de iddiaya göre A.H.'nin kullandığı hafif ticari aracın altında kalan 2 yaşındaki torunu Aybüke H. ağır yaralandı. Aybüke kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan dede ise işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.H. sokağa gelerek torunu Aybüke H.'yi araçtan indirdi. Ardından aracı hareket etmeye devam etti. Bu sırada sokakta bekleyen torunu aracın altında kalarak ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

A.H. ve yakınları, kendi imkanlarıyla Aybüke H.'yi yakında bulunan bir hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aybüke Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aybüke'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

DEDE SERBEST BIRAKILDI

Dede A.H. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H. adliyeye sevk edildi. A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaza sonrası yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Esenler, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de dedesinin aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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