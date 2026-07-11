ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Talebi - Son Dakika
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ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Talebi

ABD\'den İran\'a Hürmüz Boğazı Talebi
11.07.2026 07:11
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Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları durdurmasını ve deniz trafiğini açık tutmasını istedi.

ABD ile İran arasında yaşanan son gerilim güvenlik endişelerini yeniden alevlendirirken, ismini gizli tutan üst düzey ABD'li yetkililer Washington yönetiminin talepleri konusunda açıklamalarda bulundu. 

Reuters'ın haberine göre yetkililer iki ülke arasında son günlerde yürütülen temasların oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bir kaynak, "Talep ettiğimiz şey, İranlıların Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve artık gemilere ateş açmayacaklarını açık bir şekilde kamuoyuna beyan etmeleri. Ya bu açıklamayı yapacaklar ya da kendileri açısından iyi bir sonuçla karşılaşmayacaklar" uyarısında bulundu.

"TAHRAN'DA GÜÇ MÜCADELESİ YAŞANIYOR"

Aynı yetkili, Tahran'ın Washington'a, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik son saldırıların "İran'ın kendi sistemi içindeki kontrolden çıkmış bir unsurdan" kaynaklandığını ilettiğini öne sürdü. Habere göre ABD'li kaynaklar şu anda İran içinde "katı muhafazakarlar" ile "pragmatistler" arasında anlık bir güç mücadelesi yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN HATA YAPTIĞINI KABUL ETMELİ"

Sürecin gidişatına ilişkin beklentilerini paylaşan bir yetkili ise, "Gemilere ateş açmayı bırakacaklarını kamuoyuna duyuracakları ve hata yaptıklarını açık ya da en azından üstü kapalı olarak kabul edecekleri bir noktaya gelmeyi umuyoruz. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine müzakere talimatı verdiğini hatırlatan yetkili, "Ancak Başkan'ın daha önce de kanıtladığı gibi, gemilere ateş etmeye devam ederlerse veya başka herhangi bir düşmanca eylemde bulunurlarsa onlara karşılık vereceğiz" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER MAZZEMEYİ ALAMAZSAK ANLAŞMA YOK"

Öte yandan ABD tarafının bir diğer temel talebinin, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş nükleer malzemeyi teslim etmesi olduğu vurgulandı. ABD'nin bu konudaki katı tutumunun altını çizen bir ABD'li yetkili, "Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; eğer o nükleer malzemeyi alamazsak, İran ile herhangi bir anlaşmamız olmayacak" dedi. Aynı yetkili, İran'ın bu talepleri reddetmesi halinde askeri ve ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere masada "pek çok seçenekleri" olduğunu sözlerine ekledi. 

ATEŞKES SONA ERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılara karşılık İran'daki hedeflere yönelik ABD saldırıları düzenlendiğini açıklamış ve iki ülke arasında haziran ayında imzalanan ateşkesin sona erdiğini ilan etmişti.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bir deniz geçidi olarak biliniyor. Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşımacılığının önemli bir bölümü bu güzergah üzerinden gerçekleştiriliyor. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı Talebi - Son Dakika

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