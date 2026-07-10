Bursa'da yapılan trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı.
Mudanya ilçesinde alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi.
Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı. Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi.
Yerinde duramayan sürücünün o anları ise hem çevredekiler hem polis tarafından gülümsemeyle izlendi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Alkolsüz Çıkınca Sevinci Gözlerden Kaçmadı - Son Dakika
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