AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın - Son Dakika
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AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın

09.07.2026 19:09
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Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin ayet yazılı pankart açmasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin üniversite rektörlüğü kurumsal bir engelleme olmadığını belirterek idari inceleme başlatıldığını duyururken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise pankartın görünmesini engellemeye çalışanların "barbarca eylemlerde" bulunduğunu ifade ederek duruma sert tepki gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 7 Temmuz'da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmasının ardından yaşanan gerginlik kamuoyunda geniş yankı buldu. Üniversite rektörlüğü olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını duyururken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik duruma sert tepki gösterdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "BARBARCA EYLEMLERDE BULUNANLAR UTANSINLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pankartın engellenmeye çalışılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: "ENGELEME YÖNETİMDEN DEĞİL, ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANDI"

İddiaların ardından yazılı bir açıklama yapan Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını savundu. Açıklamada, bazı öğrencilerin pankart açması, bazılarının ise buna tepki göstermesi nedeniyle mezuniyet sevincinin gölgelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlk değerlendirmelere göre fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler arasında yaşanan gerginlik pankarttaki ayete değil, kişiye yöneliktir. Bununla birlikte pankarta gösterilen tepki ve pankartın görünmesini engelleme girişimi üniversitemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır. Hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlık kabul edilemez."

Üniversite yönetimi ayrıca, anayasanın temel ilkelerine, milli ve manevi değerler ile inanç hürriyetine bağlı olduklarını vurguladı. İslam dini karşıtı bir tutum içinde olmadıklarını belirten rektörlük, yerleşkedeki ana binaların girişlerinde kuruluşundan bu yana Kufi harflerle "Allah" ve "Muhammed" yazılarının bulunduğunu hatırlattı.

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI, PROTOKOLLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Olayla ilgili idari incelemenin derhal başlatıldığını duyuran Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına mezuniyet törenlerine ilişkin protokol ve kuralların gözden geçirileceğini bildirdi. Öte yandan, olayla ilgili devam eden bir ceza davasına ilişkin ise herhangi bir değerlendirme yapılmayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın - Son Dakika

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