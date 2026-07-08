Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' Gösterisine Erişim Engeli

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan ve yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli getirildi.

HENÜZ TÜRKİYE'DEN GÖRÜNMEZ KILINMADI

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu video hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli kararı alındı. Kararın ardından videonun YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı gösterisinden alınan bazı kesitlerin yer aldığı sosyal medya paylaşımları için de daha önce erişim engeli kararı verilmişti.

İKİ AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANMIŞTI

Deniz Göktaş, gösterisindeki ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.