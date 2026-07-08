ABD, İran\'ı vurmaya başladı! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşanıyor

ABD ve İran arasında ateşkes bitti, savaş yeniden patlak verdi. ABD ordusu, İran'a yönelik yeni saldırılara başladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.

İRAN'IN BİRÇOK ŞEHRİNDE PATLAMA SESLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı güçleri, İran'a karşı ek vuruşlar yapmaya başlamış ve Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmayı amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı, hayati bir uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara karşı son dönemde sergilediği haksız saldırganlıktan sorumlu tutmaktadır."

TRUMP: İRAN'I BU GECE VURACAĞIZ

NATO Liderler Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili şunları söylemişti: "İran çok kötü davranıyor, anlaşmayı ihlal ediyor. Çok yaramazlık yapıyorlar. Onlara çok sert saldırdık. Akıllanmaları lazım. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız. Normalde söylemezdim ama artık yapabilecek hiç bir şeyleri yok.

İran'ın askeri kuvvetleri yok oldu. İran donanması denizin dibinde. Dün İran'ın 28 teknesini vurduk. İran'la anlaşma olur mu bilmiyorum. Bütün savaş İran'ın nükleersizleştirilmesiydi. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Hepsi çılgınlar. 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olduğunu gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olmazlar ben artık buradayım. İnsanlar hep hile yapıyor. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Önce diyorlar ki: "Tamam, kabul ediyoruz. Bir nükleer silahımız asla olmayacak." Hileyle, yalanla, hurdayla bunu yürütüyorlar."

"ABD'NİN EYLEMLERİ CEVAPSIZ KALMAYACAK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı. Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak." dedi.