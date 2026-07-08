Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki... - Son Dakika
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Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...

08.07.2026 17:52
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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında yaptığı akılalmaz pot damga vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kameraların karşısına geçen Trump, İran ile yaşanan gerilimi anlatırken "Japonya İslam Cumhuriyeti" ifadesini kullanarak diplomasi tarihine geçecek bir gafa imza attı.

Türkiye’nin 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptığı dev NATO Zirvesi, son yılların en kritik diplomatik buluşmalarından birine sahne olmaya devam ediyor. Zirvenin ikinci gününde tüm dünyanın kilitlendiği an, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin basına açık gerçekleştirdiği ikili görüşme oldu.

HEM TEHDİT ETTİ HEM ÜLKELERİ KARIŞTIRDI

Görüşme sırasında gazetecilerin Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilime ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a yönelik sert mesajlar verirken talihsiz bir pot kırdı. ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Çok yaramazlık yapıyorlar. Biz onlara çok sert saldırdık. Artık akıllanmaları lazım. Dronelar ve bir füze ile saldırdık. Onlar gemilere saldırdı. Bu akşam da büyük ihtimal vuracağız."

DİPLOMASİ TARİHİNE GEÇEN SKANDAL İFADE

Saldırılardan bahsettiği sırada hızını alamayan Trump, İran ile Japonya'yı birbirine karıştırarak canlı yayında "Japonya İslam Cumhuriyeti, uçak gemimize saldırdı" cümlesini sarf etti.

ABD Başkanı'nın "İran İslam Cumhuriyeti" yerine "Japonya İslam Cumhuriyeti" demesi, salondaki diplomatlar ve ekran başındaki izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, o anlara ait görüntüler kısa sürede uluslararası basında ve sosyal medyada alay konusu olarak viral oldu.

Donald Trump, Japonya, Gündem, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye 'İslam Cumhuriyeti' dedi ki... - Son Dakika

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