Trump, mehter marşını "OK" işaretiyle onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, mehter marşını "OK" işaretiyle onayladı

07.07.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi. Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini "OK" işaretiyle onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

ERDOĞAN VE EŞİ, LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.

TRUMP, MEHTER MARŞINI BEĞENDİ

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.  ABD Başkanı Donald Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini "OK" işaretiyle onayladı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Donald Trump, ABD Başkanı, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Mehteran Takımı Trump, mehter marşını 'OK' işaretiyle onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda ABD Başkanı Donald Trump, Ankara yolunda

21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya indi Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya indi! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 21:20:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump, mehter marşını "OK" işaretiyle onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.