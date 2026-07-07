Trump, mehter marşını "OK" işaretiyle onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

ERDOĞAN VE EŞİ, LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.

TRUMP, MEHTER MARŞINI BEĞENDİ

Karşılamada, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Liderlerin gelişi sırasında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Mehteran Birliği'nin çaldığı marşı beğendiğini "OK" işaretiyle onayladı.