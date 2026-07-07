Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi

Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde diplomatik hareketlilik başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, zirveye katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Brigitte Macron’u havalimanında yetkililer karşıladı.

MACRON ÇİFTİ ANKARA'DA

Bu gelişten kısa bir süre sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u taşıyan uçak da Ankara’ya iniş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Macron çifti, dünya liderlerini bir araya getirecek kritik zirve için konaklayacakları otele geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron

MACRON'A ŞAM'DA PATLAMA ŞOKU

Öte yandan Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında meydana gelen 2 patlamada aralarında 4 güvenlik görevlisinin bulunduğu 18 kişi yaralandı. Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Macron Şam'daki temaslarını bitirdikten sonra Ankara'ya geldi.

ALMANYA VE İSPANYA BAŞBAKANLARI ANKARA'DA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Merz'in uçağı, Ankara Havalimanı'na indi. Başbakan Merz'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya ulaştı. Sanchez'in uçağı Ankara Havalimanı'na indi. Başbakan Sanchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

MAGYAR, ÖNCE YEDİKULE'Yİ GEZDİ

Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar önce İstanbul'u gezdi. Magyar, kentin tarihi mekanlarından Yedikule Hisarı'nı Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde ziyaret etti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ankara'ya geçmeden önce İstanbul'da Yedikule Hisarı'nı gezdi.

ZELENSKİ'DEN ANKARA'DA KRİTİK TEMASLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zelenski, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda Kanada Başbakanı Mark Carney, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile ayrı ayrı görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

Ayrıca Zelenski ve Jetten, "Ukrayna ve Hollanda Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANINDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Stubb, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Stubb, paylaşımında, "Zirveye ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Türkiye, güvenlik ve ekonomi alanlarında Finlandiya için önemli bir müttefik. Birlikte, daha güvenli bir Avrupa inşa ediyoruz. Türkiye'yi, Ukrayna'da sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak için barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olması dolayısıyla takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN VE ÇEKYA BAŞBAKANLARI DA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Çekya Başbakanı Andrej Babis'i karşıladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KANADA BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Kanada Başbakanı Mark Carney

Açıklamaya göre kabulde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

ESTONYA BAŞBAKANI: TÜRKİYE İÇİN EN İYİ ORTAKLARIZ

Estonya Başbakanı Kristen Michal, "Büyüklüğümüz göz önüne alındığında, muhtemelen İskandinav veya Baltık’ta Türkiye için en iyi ortaklarız." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Michal, NATO Zirvesi ve Estonya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Estonya Başbakanı Kristen Michal'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.

Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin müttefiklerin birlik ve dayanışmasını göstermesi açısından kritik olduğunu söyleyen Michal, "Ankara Zirvesi son derece önemli çünkü zirve kapsamında 'Müttefikler birlikte hareket ediyor' mesajı veriliyor." ifadesini kullandı.

HOLLANDA BAŞBAKANI JETTEN ANKARA'DA

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi devam ediyor.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten

Zirve çerçevesinde Hollanda Başbakanı Rob Jetten’i taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Jetten’i Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.