Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Başkentte gerçekleştirilen kritik NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin öncesinde kameraların karşısına geçerek Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak önemli mesajlar verdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN MÜJDE

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir iki ülke arasında kriz başlığı olan F-35 programına ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, yapılan müzakereler sonucunda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ilk etapta 5 adet F-35 savaş uçağı teslimatı için söz verdiğini aktardı.

TRUMP: DOSTUMU YAPTIRIMLARA BOĞMAK İSTEMİYORUM

Basın toplantısının en kritik açıklaması ise Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri tedariki nedeniyle Türkiye'ye yıllardır uygulanan CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarına yönelik oldu. İkili ilişkileri rahatlatacak adımı duyuran Trump, yaptırımların kaldırılacağını belirterek, "Türkiye’yi, dostumu yaptırımlara boğmak istemiyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına dair o tarihi cümleyi kurduğu ve çevirmenin bu sözleri aktardığı anlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne yansıyan reaksiyon kameraların gözünden kaçmadı. İşaret parmağı ile Trump'ı işaret eden Erdoğan, daha sonra baş parmağı ile "onaylama" işareti yaptı. Erdoğan'ın verdiği o dikkat çekici tepki, kısa sürede yayılarak sosyal medya platformlarında günün en çok izlenen ve konuşulan anları arasına girdi.