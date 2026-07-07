Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu - Son Dakika
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Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

07.07.2026 18:11
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Dünyanın kilitlendiği Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısı tarihi gelişmelere sahne oldu. Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyururken; kararın açıklandığı anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, işaret parmağı ile Trump'ı göstererek "onaylama" işareti yaptı.

Başkentte gerçekleştirilen kritik NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin öncesinde kameraların karşısına geçerek Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak önemli mesajlar verdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN MÜJDE

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir iki ülke arasında kriz başlığı olan F-35 programına ilişkin çarpıcı bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, yapılan müzakereler sonucunda ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ilk etapta 5 adet F-35 savaş uçağı teslimatı için söz verdiğini aktardı.

TRUMP: DOSTUMU YAPTIRIMLARA BOĞMAK İSTEMİYORUM

Basın toplantısının en kritik açıklaması ise Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri tedariki nedeniyle Türkiye'ye yıllardır uygulanan CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarına yönelik oldu. İkili ilişkileri rahatlatacak adımı duyuran Trump, yaptırımların kaldırılacağını belirterek, "Türkiye’yi, dostumu yaptırımlara boğmak istemiyorum." dedi.

Trump

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına dair o tarihi cümleyi kurduğu ve çevirmenin bu sözleri aktardığı anlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne yansıyan reaksiyon kameraların gözünden kaçmadı. İşaret parmağı ile Trump'ı işaret eden Erdoğan, daha sonra baş parmağı ile "onaylama" işareti yaptı. Erdoğan'ın verdiği o dikkat çekici tepki, kısa sürede yayılarak sosyal medya platformlarında günün en çok izlenen ve konuşulan anları arasına girdi.

Trump

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Son Dakika Gündem Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • emre kula emre kula:
    Bu Trump güven olmaz bugün kaldırım der ülkesine gider ben öyle birşey demedim der dikkat etmek gerekiyor 0 0 Yanıtla
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