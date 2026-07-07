Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
07.07.2026 23:09
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Fenerbahçe, Aston Villa'nın İngiliz yıldız golcüsü Ollie Watkins ile 9 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştı.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaşıyor. Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık sonrası santrfor arayışlarına büyük bir hız veren sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig'in yıldız ismiyle el sıkıştı.

EL SIKIŞILDI: 3 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, Aston Villa'nın golcü ismi Ollie Watkins ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yapılan görüşmeler neticesinde 30 yaşındaki İngiliz santrfor, sarı-lacivertlilerin sunduğu tüm şartları kabul etti. Tarafların, yıllık 9 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllık bir sözleşme üzerinde kesin olarak anlaşmaya vardığı öğrenildi.

GÖZLER BONSERVİS PAZARLIĞINDA

Oyuncu tarafını tamamen ikna eden Kanarya, şimdi ise kulübü Aston Villa ile olan pürüzleri gidermek için masada. İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi girişimlere başlayan Fenerbahçe, bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Aston Villa cephesinin kapıyı 35 milyon Euro’dan açtığı belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu transferi yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı ifade edildi. 

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek - Son Dakika
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