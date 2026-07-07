Ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanını tribünlerden takip etmeye devam ediyor.
Sıkı bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu herkesçe bilinen ünlü yayıncının son durağı, Arjantin ile Mısır arasında oynanan kritik mücadele oldu.
Karşılaşmayı kalenin hemen arkasındaki tribünden izleyen İngiliz yayıncı, Arjantin'in ilk yarıda kazandığı penaltı atışında adeta kendini ortaya koydu. Topun başına Lionel Messi’nin geçmesiyle birlikte hareketlenen IShowSpeed, Arjantinli süper yıldızın odağını bozmak ve penaltıyı kaçırmasını sağlamak için kale arkasında elinden gelen tüm dikkat dağıtıcı hareketleri yaptı.
Messi'nin penaltı atışından yararlanamaması üzerine tribünde adeta çılgına dönen ünlü yayıncı, kaçan golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. O anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi - Son Dakika
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