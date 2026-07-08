Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi - Son Dakika
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Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi

08.07.2026 14:13
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NATO Liderler Zirvesi'nde Türk komutan Ahmet Kurumahmut'a yapılan selam, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Trump'ın "Sesini beğendim" sözleri memleketi Trabzon'da da sevinçle karşılandı.

Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile bir Türk komutan arasında yaşanan dikkat çekici diyalog, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanan Trump, karşılama heyetindeki isimlerle tek tek tokalaştı.

Sıra heyette yer alan 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut’a geldiğinde ise kameralara dikkat çeken anlar yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump, Türk komutanın karşısında nizami bir şekilde esas duruşa geçerek asker selamı verdi.

Tokalaşma sırasında Trump’ın Korgeneral Ahmet Kurumahmut’u işaret ederek "Sesini beğendim" (I like his voice) dediği ve samimi bir diyalog kurduğu anlar da görüntülere yansıdı.

Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan görüntüler ve fotoğraflar, binlerce kullanıcı tarafından paylaşılarak yoğun etkileşim aldı. Özellikle X, Facebook ve çeşitli haber gruplarında geniş yankı uyandıran görüntüler, dijital platformlarda gurur temalı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hemşehrilerinden Gurur Paylaşımı

Aslen Trabzon’un Of ilçesine bağlı Sugeldi (Yavan) Mahallesi’nden olan Korgeneral Ahmet Kurumahmut’un ABD Başkanı tarafından bu şekilde selamlanması ve iltifat alması, memleketi Trabzon’da da sevinçle karşılandı.

Sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlardan biri, Of ilçesine ait yerel bir Facebook grubunda yapıldı. Bölge halkı ve komşuları tarafından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Trump, Korgeneral Ahmet Kurumahmut'un önünde esas duruşta. Köylümüz, komşumuz, gururumuz."

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Yapıldı

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları iki farklı görüş etrafında toplandı.

Bazı kullanıcılar, Trump’ın asker selamı vermesini ve "Sesini beğendim" sözlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını gösteren anlamlı bir jest olarak değerlendirdi.

Diğer yandan bazı kullanıcılar ise yaşananların tamamen resmi askeri protokol çerçevesinde gerçekleştiğini savundu.

Protokol uzmanları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yabancı devlet başkanlarının resmi karşılama törenlerinde üniformalı üst düzey askeri personelle karşılaştıklarında nezaket ve askeri geleneğe saygı gereği asker selamı vermelerinin uluslararası diplomatik protokolün doğal bir parçası olduğunu ifade etti. Böylece görüntüler, hem gurur mesajlarının hem de protokol tartışmalarının odağı haline geldi.

Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi
Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Trabzon, Beştepe, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Trump Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Yıllardır bu halk uyutuluyor! 0 0 Yanıtla
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