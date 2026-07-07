Kargo Uçağı Kayboldu

Pakistan'a ait bir kargo uçağı, BAE'nin Sharjah kentinden Karaçi'ye giderken iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Uçakta 5 mürettebat bulunuyor.

KARGO UÇAĞI KAYBOLDU

Pakistan'a ait bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinden Pakistan'ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında, deniz üzerinde seyrederken iletişimin kesilmesinin ardından kayboldu. Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA) tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi "KTA1732" sefer numaralı uçakla yerel saatle 21.32'de iletişimin kesildiği ve uçağın durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadığı belirtildi.

Yetkililer, uçakta 5 mürettebat bulunduğunu ve uçağın Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ormara açıklarında, Karaçi'ye yaklaşık 300 deniz mili (yaklaşık 555 kilometre) mesafede kaybolduğunu bildirdi.

34 BİN FEET İRTİFA KAYBETTİ

Sharjah'dan Karaçi'ye giden uçağın radar kayıtlarında bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi. Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu duyurdu.

İletişimin kesilmesinin ardından uçağın bulunması amacıyla arama-kurtarma operasyonu başlatılırken, ekiplerin kayıp uçağa ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.