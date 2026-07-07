Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı

07.07.2026 21:50
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri için verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Külliye'de kapıda karşılanan Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Emine Erdoğan ise Macron'a izin vermedi. O anlar kameralara yansıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen davette Macron, kendisini kapıda karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

MACRON ELİNİ ÖPMEYE KALKTI, EMİNE ERDOĞAN İZİN VERMEDİ

Karşılama anında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan'ın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Emine Erdoğan, Macron’un bu girişimine izin vermeyerek geri çevirdi. Yaşanan o dikkat çekici anlar, alandaki kameralar tarafından anbean kaydedildi.

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Son Dakika Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı - Son Dakika

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