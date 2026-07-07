ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

ABD basını: İran ordusu Hürmüz\'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
07.07.2026 06:49
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Dünyanın gözü bugün Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmişken Orta Doğu'dan tansiyonu yükselten bir iddia geldi. ABD merkezli Axios, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen iki ticari gemiye füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İddiaya göre gemilerde ciddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. İran'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün başlayacak NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmişken, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

ABD merkezli Axios, isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan iki ticari gemiye füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İKİ GEMİDE DE CİDDİ HASAR OLUŞTU İDDİASI

Habere göre saldırıya uğrayan her iki ticari gemide de ciddi hasar meydana geldi. ABD'li yetkililer, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Haberde ayrıca, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenleyebileceği öne sürülürken, İran makamlarından iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UKMTO DA ŞÜPHELİ SALDIRIYI DUYURMUŞTU

İddia öncesinde Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Limah sahilinin yaklaşık 8 deniz mili doğusunda seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıklamıştı.

UKMTO'nun açıklamasına göre güneye doğru ilerleyen tanker, sol tarafından yabancı bir cisimle vuruldu. İsabet sonrası gemide yangın çıktığı belirtilirken, olayda yaralanma, can kaybı ya da çevre kirliliği yaşanmadığı bildirildi.

BÖLGEDE ALARM DURUMU

Olayla ilgili inceleme başlatan UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.

İran'ın iki ticari gemiyi hedef aldığı yönündeki Axios iddiası bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmazken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Orta Doğu'ya çevirdi.

Kaynak: İHA

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