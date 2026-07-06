Begona Gomez'in NATO Zirvesi İzni Reddedildi - Son Dakika
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Begona Gomez'in NATO Zirvesi İzni Reddedildi

06.07.2026 21:50
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İspanya hükümeti, Başbakan eşi Begona Gomez'in NATO Zirvesi için Ankara'ya gitme talebini eleştirdi.

İspanya hükümeti, dört ayrı suçtan yargılanan ve geçici olarak pasaportuna el konulan, Başbakan Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in, NATO Zirvesi için Ankara'ya gitme talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE, hükümetin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin verilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını yazdı.

Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, hükümet yetkililerinin, İspanyol hakimin, Begona Gomez'in Ankara'ya gitmesine izin vermeyip, Londra için izin çıkarmasını "anlaşılmaz" olarak yorumladığı belirtildi.

Hükümet yetkililerinin, karardan dolayı "şaşkın oldukları" ve bunu "hakimin bu davadaki zulüm, saplantı ve orantısız eylemlerinin kanıtı" olarak gördükleri kaydedildi.

Mahkeme, Begona Gomez'in, NATO Ankara Zirvesi'nde eşi Pedro Sanchez'e eşlik etmek ve kızının Londra'daki mezuniyet törenine katılabilmek için 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talebine ilişkin kararını bugün verdi.

Begona Gomez'in davasına bakan hakim Juan Carlos Peinado'nun yaz tatili izninde olmasından dolayı yerine hakim Antonio Viejo başvuruya cevap verdi.

İspanyol hakim, "Türkiye'nin, polis ve yargı işbirliğini kolaylaştırması bağlamında, Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olmadığını" ve Gomez'in Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "aktif bir rol üstlenmekten ziyade kurumsal nezaket gereği davet edildiğini" savunarak, İspanya Başbakanı'nın eşinin Ankara'ya gitmesine izin vermedi.

Hakim Viejo, İngiltere'nin de Türkiye gibi AB üyesi olmamasına rağmen, "İspanya ile İngiltere arasındaki iyi adli işbirliği ilişkisi ve ilgili kişinin katılmayı planladığı etkinliğin niteliği" gerekçesiyle, Begona Gomez'in kızının mezuniyet töreni için Londra seyahatine katılmasına izin vererek, ihtiyati tedbiri geçici olarak kaldırdı.

Begona Gomez, NATO Ankara Zirvesi'ne katılacak ülke liderlerinin tüm eşleri gibi resmi olarak davetliydi.

Begona Gomez, İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk Başbakan eşi olmuştu

İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

Hakim Juan Carlos Peinado'nun "ülkeden kaçma şüphesiyle" ihtiyati tedbir uygulama kararı almasının ardından Begona Gomez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

Begona Gomez, son olarak iki ay önce Başbakan Sanchez'e Çin seyahatinde eşlik etmişti.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Begona Gomez'in NATO Zirvesi İzni Reddedildi - Son Dakika

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