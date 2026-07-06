Askerlik Doğukan Güngör\'e yaradı! 24 günde 9 kilo verdi

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Doğukan Güngör, askerlik görevini tamamladıktan sonra ilk kez görüntülendi. Terhis sonrası Çeşme'de objektiflere yansıyan oyuncu, askerlik sürecinde tam 9 kilo verdiğini açıkladı.

TERHİS OLUR OLMAZ ÇEŞME'YE GİTTİ

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren Doğukan Güngör, terhis olduktan sonra önce İstanbul'a, ardından tatil için Çeşme'ye geçti. Ünlü oyuncu burada hem dinlendi hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ASKERDEN 9 KİLO EKSİK DÖNDÜM"

Gazete Magazin'e konuşan Güngör, askerlik sürecinin kendisine fiziksel olarak da önemli bir değişim kattığını belirterek, "Askerliği yaptık geldik. Eksi 9 kiloyla döndük askerden." ifadelerini kullandı.

YENİ PROJESİNİ DE AÇIKLADI

Terhisin ardından vakit kaybetmeden yeni projesine başlayacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Şimdi 'Haysiyet' dizisinin çekimlerine başlıyoruz. Daha geleli 24 saat oldu. Vatani görevimizi yaptık geldik." dedi.

"ASKERLİK BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Askerlik sürecini verimli geçirdiğini anlatan Güngör, birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Oyuncu, "Askerlik arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. Güzel dostluklar edindim. Askerlik bana birçok şey öğretti. Farklı karakterleri gözlemleme fırsatı buldum. Bu da bir oyuncu için oldukça kıymetli." ifadelerini kullandı.

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

9 kilo vermesiyle daha fit bir görünüme kavuşan Doğukan Güngör'ün son hali sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü oyuncunun Çeşme'de çekilen yeni görüntüleri, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.