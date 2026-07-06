17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada - Son Dakika
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17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ\'ye kritik başlıklar masada
06.07.2026 08:50
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Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede savunma sanayii, ticaret, enerji iş birliği ile Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmede ayrıca ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının faaliyetleri ve Türkiye'nin iade taleplerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO'nun geleceği ve küresel güvenlik gündemi açısından kritik öneme sahip zirvede, 32 devlet başkanı ile dışişleri ve savunma bakanları bir araya gelecek.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 olarak adlandırılan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de katılacağı zirvede Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik güvenlik gündemleri ele alınacak.

TRUMP 17 YIL SONRA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'yı ziyaret edecek. Böylece Türkiye, 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Ankara'ya son ABD başkanı ziyareti Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.

Trump'ın, zirve marjında kısa bir görüşme yerine kalabalık bir heyetle resmi ziyaret gerçekleştirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump önce baş başa görüşecek, daha sonra heyetler arası toplantıya geçilecek.

MASADA DÖRT KRİTİK BAŞLIK OLACAK

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ilk gündem maddesini savunma sanayii alanındaki iş birliği oluşturacak. Milliyet'te yer alan habere göre bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, KAAN savaş uçağı için motor satışı ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ikinci önemli başlığını ticaret oluşturacak. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

Üçüncü başlıkta ise enerji alanındaki iş birlikleri masaya yatırılacak. 2025 yılında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın ardından yeni enerji projelerinin görüşülmesi bekleniyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

İki liderin görüşmesinde bölgesel gelişmeler de önemli yer tutacak. Suriye'nin yeniden inşası, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış girişimleri, Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesine yönelik konuların ele alınması bekleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre ayrıca ABD'de bulunan FETÖ elebaşlarının faaliyetleri ve iade süreçleri de gündeme gelecek başlıklar arasında bulunuyor.

Donald Trump, Türkiye, Ankara, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada - Son Dakika

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